Il chip M3 in un dispositivo così versatile e leggero come iPad Air rappresenta una svolta, ma il prezzo di listino ha sempre rappresentato un ostacolo per molti, specialmente per gli studenti. Oggi, però, la situazione cambia radicalmente. Amazon propone l’Apple iPad Air 11” con chip M3 da 128 GB a un prezzo che lo rende quasi un best buy assoluto nella sua categoria. Parliamo di un crollo di prezzo che lo porta ben al di sotto della soglia psicologica dei 500€, un’occasione imperdibile per chiunque desideri potenza e portabilità senza compromessi. Analizziamo insieme i dettagli di questo dispositivo e dell’offerta in corso.

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Apple iPad Air M3: la potenza di un Pro in un design iconico

Apple iPad Air 11” con chip M3 non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale. Il cuore pulsante del dispositivo è il rivoluzionario chip M3, lo stesso che alimenta alcuni modelli di MacBook, garantendo prestazioni di livello desktop in un formato tablet. La CPU 8-core e la GPU 9-core permettono di gestire con fluidità app professionali, editing video in 4K e gaming avanzato, con tanto di supporto al ray tracing con accelerazione hardware. Il Neural Engine a 16-core potenzia le funzionalità di intelligenza artificiale, rendendo iPadOS ancora più reattivo e intelligente.

Il display è un magnifico pannello Liquid Retina da 11 pollici con risoluzione 1640×2360 pixel, tecnologia True Tone e un’ampia gamma cromatica (P3), che assicura colori vividi e dettagli nitidi in ogni condizione di luce. È il compagno ideale per la fruizione di contenuti multimediali, il disegno con Apple Pencil (2ª generazione) o la scrittura con la Magic Keyboard.

Le specifiche tecniche di questo modello includono:

Processore : Chip Apple M3 con CPU 8-core e GPU 9-core.

: Chip Apple M3 con CPU 8-core e GPU 9-core. Memoria : 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna .

: e . Fotocamere : Sensore posteriore da 12MP e fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP con Inquadratura Automatica (Center Stage), perfetta per le videochiamate.

: Sensore posteriore da e fotocamera frontale ultra-grandangolare da con Inquadratura Automatica (Center Stage), perfetta per le videochiamate. Connettività : Wi-Fi 6E per connessioni wireless ultraveloci e porta USB-C per la ricarica e il collegamento di accessori esterni.

: per connessioni wireless ultraveloci e porta per la ricarica e il collegamento di accessori esterni. Sicurezza: Touch ID integrato nel tasto superiore per uno sblocco rapido e sicuro.

Il tutto è racchiuso in un design elegante e sottile, con uno spessore di soli 6,1 mm e un peso di 460 grammi, che lo rendono estremamente portatile. L’autonomia garantisce un’intera giornata di utilizzo, confermando iPad Air come la scelta perfetta per studenti e professionisti in movimento.

L’offerta su Amazon: un prezzo che fa la differenza

Veniamo ora al punto cruciale: il prezzo. L’offerta attualmente disponibile su Amazon è una delle più aggressive viste finora per questo modello. Il prezzo di listino ufficiale di Apple iPad Air 11” M3 da 128 GB è di 719€. Grazie a questa promozione, è possibile acquistarlo a soli 499€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 220€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 30% sul prezzo originale. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettere le mani su un dispositivo di ultima generazione a un costo significativamente ridotto. L’offerta riguarda la versione Wi-Fi da 128 GB nella colorazione Viola.

È importante sottolineare che promozioni di questa portata su prodotti Apple di recente uscita tendono a esaurirsi rapidamente, sia per la limitata disponibilità di scorte sia per l’elevata domanda. La vendita è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce spedizione veloce (spesso gratuita per gli utenti Prime) e un servizio di assistenza clienti affidabile.

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