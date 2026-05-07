Il momento giusto per passare a un PC di nuova generazione è finalmente arrivato. Microsoft Surface Pro Copilot+ PC, il 2-in-1 che unisce la flessibilità di un tablet alla potenza di un laptop potenziato dall’intelligenza artificiale, è ora disponibile a un prezzo che rappresenta un vero e proprio minimo storico su Amazon. Questa non è solo una promozione, ma un’opportunità eccezionale per mettere le mani su una macchina all’avanguardia, pensata per la produttività e la creatività, con uno sconto che fa la differenza, specialmente per gli utenti Prime. Analizziamo insieme le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best buy e i dettagli di un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

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Microsoft Surface Pro: potenza AI e portabilità senza compromessi

Microsoft Surface Pro Copilot+ PC non è un semplice 2-in-1, ma una piattaforma progettata per il futuro del lavoro e della creatività. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Snapdragon® X Plus, un’unità a 8 core che garantisce prestazioni elevate e, soprattutto, un’efficienza energetica straordinaria. Questo si traduce in un’autonomia dichiarata fino a 16 ore di utilizzo, permettendo di affrontare un’intera giornata lavorativa senza la necessità di avere un caricabatterie a portata di mano. Il comparto hardware è completato da 16 GB di RAM e un’unità di archiviazione UFS da 512 GB, configurazione che assicura fluidità nel multitasking e velocità nell’accesso ai file.

Il vero punto di svolta, però, risiede nelle funzionalità Copilot+ integrate in Windows 11 Pro. Queste esperienze potenziate dall‘intelligenza artificiale trasformano il modo in cui si interagisce con il PC, accelerando attività complesse come l’editing di immagini con Image Creator o il miglioramento automatico delle foto. Il display touchscreen LCD da 12 pollici offre colori vividi e un’ottima reattività, ideale sia per la fruizione di contenuti multimediali che per il lavoro di precisione con la Surface Pen (venduta separatamente). Il tutto è racchiuso in un design iconico, leggero e con un’elegante finitura color platino, che conferma la vocazione premium del prodotto.

Il prezzo crolla: i dettagli della promozione Amazon

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende questo concentrato di tecnologia estremamente appetibile. Il prezzo di listino del Microsoft Surface Pro Copilot+ PC in questa configurazione è di 1.199 €, una cifra che lo posiziona nella fascia alta del mercato. Grazie alla promozione in corso, il prezzo scende drasticamente a soli 799 €. Ma il vantaggio non finisce qui: per tutti i clienti iscritti al servizio Amazon Prime è previsto un ulteriore sconto immediato di 50 €, che porta il prezzo finale all’incredibile cifra di 749 €.

Facendo un rapido calcolo, il risparmio totale per un utente Prime ammonta a ben 450 € rispetto al prezzo di listino, con uno sconto effettivo che supera il 37%. Si tratta di un’occasione più unica che rara per acquistare l’ultimo modello di Surface Pro a un prezzo così aggressivo. L’offerta riguarda il modello con finitura Platino ed è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione rapida e all’assistenza clienti. Data l’entità dello sconto, è probabile che le scorte siano limitate, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile.

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