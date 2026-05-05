SteelSeries compie 25 anni e li festeggia nel modo più eloquente possibile: lanciando le Arctis Nova Pro Omni, un headset gaming wireless che porta la certificazione Hi-Res Wireless e la connettività multi-sistema in un unico prodotto. Un traguardo non da poco, considerando che si parla di audio a 96 kHz/24 bit su 2,4 GHz e Bluetooth, con la possibilità di collegare fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

Il lancio è fissato per oggi, 5 maggio 2026, con un prezzo di 399,99 € disponibile su SteelSeries.com e presso i rivenditori selezionati.

Specifiche tecniche: cosa rende le Nova Pro Omni davvero diverse

Al cuore dell’headset troviamo driver magnetici al neodimio da 40 mm progettati su misura, con una risposta in frequenza che si estende da 10 Hz a 40 kHz indispensabile per ottenere la certificazione Hi-Res Wireless rilasciata dalla Japanese Audio Society (JAS). Una gamma così ampia garantisce una resa sonora di livello audiofilo, ben oltre quanto richiesto dal gaming standard.

Due tecnologie completano il quadro dell’immersione audio: la cancellazione attiva del rumore (ANC) e il microfono ClearCast Pro con AI Noise Rejection. L’ANC delle Nova Pro Omni blocca fino al 40% di rumore ambientale in più rispetto alla concorrenza grazie a un algoritmo aggiornato e a una potenza di elaborazione superiore, mentre il microfono omnidirezionale ad alta larghezza di banda riduce il rumore di fondo fino al 96% un valore dichiarato 30 volte superiore rispetto ad altri headset gaming (dati testati da laboratorio indipendente a ottobre 2025).

La tecnologia OmniPlay è l’altro elemento distintivo: permette di collegare fino a cinque dispositivi PC, PlayStation, Xbox, Switch e qualsiasi dispositivo Bluetooth e di mixare fino a quattro sorgenti audio contemporaneamente attraverso tre porte USB, line-in e Bluetooth. Volete ascoltare l’audio del gioco su console mentre tenete d’occhio le notifiche dello smartphone? Le Nova Pro Omni gestiscono tutto in modo nativo.

Per quanto riguarda l’autonomia, il sistema a doppia batteria intercambiabile garantisce letteralmente zero interruzioni: mentre una batteria è in uso, l’altra si ricarica nel GameHub. Ogni singola batteria offre fino a 30 ore di utilizzo, per un totale combinato di 60 ore, con ricarica rapida USB-C che restituisce fino a 4 ore di autonomia in soli 15 minuti.

Il controllo dell’audio avviene tramite il sistema Omni-Control, accessibile da dispositivi mobili, desktop o direttamente dal GameHub. L’app Arctis consente la sintonizzazione in tempo reale dell’audio di gioco, del Bluetooth e dell’equalizzazione del microfono, con accesso a oltre 200 preset specifici per singoli titoli modificabili istantaneamente. Gli utenti PC possono inoltre sfruttare l’app gratuita Sonar, che aggiunge controlli avanzati di missaggio e audio spaziale.

Dove si posiziona nel mercato e nel catalogo SteelSeries

Le Arctis Nova Pro Omni si inseriscono in una fascia di mercato ben precisa: a 399,99 € rappresentano un’alternativa più accessibile rispetto alle Arctis Nova Elite il modello di punta della gamma, attualmente attorno ai 649 € pur condividendo con esse l’audio Hi-Res certificato e la tecnologia OmniPlay. La differenza principale risiede nei driver: le Elite montano driver in fibra di carbonio, mentre le Nova Pro Omni si affidano ai driver dinamici al neodimio da 40 mm descritti sopra. La struttura di base doppia batteria intercambiabile, stazione di ricarica, microfono retrattile e funzione ChatMix rimane invece comune a entrambi i modelli.

SteelSeries sostiene che nessun altro headset gaming sul mercato combini simultaneamente audio Hi-Res certificato, connettività OmniPlay multipiattaforma e doppia batteria intercambiabile in un unico prodotto: una proposta che, se confermata dalle recensioni, potrebbe ridisegnare le aspettative nella fascia premium del settore.