Ammettiamolo: quando si parla di scooter elettrici, il mercato italiano è ancora dominato dallo scetticismo. “Non ha abbastanza autonomia”, “dove lo ricarico?”, “costa troppo”. Le solite obiezioni. Poi arriva Silence con il suo S02 rinnovato, ti dice che ha 138 km di autonomia omologata e una batteria che si sfila come un trolley, e a quel punto le scuse iniziano a scricchiolare seriamente.

Noi il nuovo S02 lo abbiamo provato per le curve del Vittoria Park di Brembate e quello che vi raccontiamo oggi non è il solito elenco di specifiche tecniche. È la storia di uno scooter che, nel 2026, sta cercando concretamente di cambiare le regole del gioco.

Chi è Silence e perché dovreste conoscerla

Prima di parlare del prodotto, vale la pena inquadrare il contesto. Silence è il brand di mobilità elettrica di ACCIONA, colosso spagnolo con oltre 20 miliardi di euro di ricavi nel 2025 e presente in più di 40 Paesi. Non stiamo parlando di una startup nata in un garage, ma di un’azienda con tecnologia proprietaria che nel 2025 ha chiuso l’anno dominando il mercato spagnolo con una quota del 35,9% nel segmento degli scooter elettrici, posizionandosi al quarto posto in Francia.

In Italia il marchio era già presente, ma ora rilancia con una rete di 30 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale e, soprattutto, con una versione profondamente aggiornata del suo modello di punta. Il S02, va detto, non è un debuttante: è già il modello più venduto del suo segmento in Europa. Questo restyling punta a consolidarne il primato, e le premesse ci sono tutte.

In sella al nuovo S02: cosa cambia davvero

La prima cosa che si nota salendo in sella è la stabilità. Silence ha aumentato il diametro delle ruote rispetto alla versione precedente, e la differenza si sente eccome, soprattutto su quei fondi stradali irregolari che chiunque viva in una città italiana conosce bene. Il peso è sceso fino a 132 kg senza batteria, un dato che può sembrare astratto finché non vi trovate a manovrare lo scooter in uno spazio stretto o a tirarlo fuori dal garage.

C’è poi la questione praticità, spesso sottovalutata nelle schede tecniche ma fondamentale nell’uso quotidiano. Silence ha allargato il vano sottosella, che ora ospita comodamente un casco integrale. Piccola cosa? No, affatto. È il tipo di dettaglio che fa la differenza tra uno scooter che usi tutti i giorni e uno che lasci in garage.

L’estetica ha subito un restyling che mantiene l’identità del modello, quel frontale tondeggiante e la batteria laterale in bella vista, rendendola però più moderna. Tre le colorazioni disponibili: bianco, grigio e verde. Senza strafare, ma con personalità. E il futuro vedrà un cambiamento totale di tutto questo a vantaggio ancora di più della modernità e dello stare al passo con i concorrenti.

La batteria estraibile: la vera rivoluzione

Se c’è una caratteristica che distingue il S02 dalla concorrenza, è il sistema di batteria estraibile da 5,6 kWh. Sembra un dettaglio, ma cambierà il modo in cui concepite la ricarica.

Funziona così: arrivate a casa, sganciate la batteria dallo scooter (ha un peso gestibile e una maniglia integrata), la portate in appartamento e la collegate a una normalissima presa domestica. Nessun bisogno di una colonnina dedicata, nessun cavo da trascinare fino alla strada, nessun problema se abitate al terzo piano senza posto auto. La batteria si ricarica dove volete voi, non dove ve lo impone l’infrastruttura.

Questo sistema non è solo comodo per i privati: è una vera manna per le flotte professionali. Un corriere, un rider, un servizio di sharing urbano può tenere più batterie cariche in rotazione e non fermarsi mai. È il principio del battery swap applicato alla vita reale, senza stazioni dedicate o abbonamenti costosi. E la stessa batteria è compatibile con l’intera gamma Silence, inclusi lo scooter S01 e la nanocar S04, il simpatico quadriciclo elettrico leggero commercializzato in Italia da Nissan dal 2023.

Autonomia e prestazioni: i numeri che contano

Parliamo di cifre, che nel mondo degli elettrici sono spesso il primo campo di battaglia. La versione L3e, quella per chi ha la patente di guida standard, dichiara 138 km di autonomia omologata e raggiunge una velocità massima di 85 km/h. Numeri che la posizionano al vertice del segmento, stando alle dichiarazioni ufficiali di Silence.

La versione L1e, invece, è pensata per un pubblico diverso: velocità limitata a 45 km/h, guidabile con la patente AM a partire dai 14 anni, e un’autonomia dichiarata addirittura superiore, pari a 152 km. È la scelta giusta per chi si muove principalmente in città e vuole uno strumento agile, economico e accessibile anche ai più giovani.

A bordo, il display TFT a colori mostra in tempo reale tutto quello che serve sapere: velocità, autonomia residua, livello della batteria, temperatura, chilometraggio totale e modalità di guida attiva. Proprio quest’ultima è una delle funzioni che si apprezza di più nell’uso quotidiano: si può scegliere tra tre profili — Eco, City e Sport — adattando il comportamento del mezzo al contesto. In centro storico si va in Eco per allungare al massimo l’autonomia; in viale si passa a Sport per qualche soddisfazione in più allo scatto.

Tecnologia e connettività: l’app My Silence

Lo scooter moderno non è solo meccanica: è anche software. Il S02 si integra con l’app My Silence, che trasforma lo smartphone in un telecomando evoluto. Dalla localizzazione GPS in tempo reale all’accensione senza chiave fisica, dal monitoraggio dello stato di carica fino alla possibilità di condividere temporaneamente il veicolo con un’altra persona, una funzione utilissima per le famiglie o i piccoli team aziendali.

È esattamente il tipo di ecosistema connesso che ci si aspetta da un prodotto del 2026, e Silence lo implementa in modo coerente con il resto dell’esperienza d’uso.

Prezzi e incentivi: con l’Ecobonus cambia tutto

Eccoci al punto che spesso decide la partita: quanto costa? La versione L3e ha un prezzo di listino di €3.790. Non è uno scooter economico da rivendita, ma bisogna inquadrarlo nel contesto degli elettrici premium. E soprattutto, bisogna fare i conti con gli incentivi statali.

Grazie all’Ecobonus previsto dal governo italiano, con rottamazione di un vecchio veicolo, il prezzo della L3e può scendere fino a €2.547,38. Un risparmio di oltre 1.200 euro che cambia radicalmente la prospettiva d’acquisto. La versione L1e parte da €3.280 e con gli incentivi può arrivare a €2.204,59, una cifra competitiva anche rispetto a molti scooter termici di fascia analoga.

Considerando i costi di esercizio irrisori rispetto a un endotermico, niente carburante, manutenzione ridotta al minimo, i conti tornano abbastanza in fretta per chi macina chilometri tutti i giorni.

Vale la pena?

Il nuovo Silence S02 non è perfetto, nessun prodotto lo è, ma ha argomenti solidi da spendere. La batteria estraibile è una soluzione pratica e intelligente che risolve uno dei problemi principali degli elettrici urbani. L’autonomia è competitiva, il peso ridotto si sente nel maneggevolezza, e la tecnologia a bordo è quella giusta per il 2026.

Silence arriva in Italia con 30 punti vendita già attivi e, soprattutto, con la consapevolezza di chi ha già vinto la partita in Spagna e punta a ripetersi. Se state pensando di passare all’elettrico per la mobilità urbana quotidiana, il S02 merita sicuramente una prova su strada. E magari, come è successo a noi, le solite obiezioni inizieranno a sembrare meno convincenti di prima.