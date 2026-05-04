Dimenticatevi la borsa piena di caricatori diversi per ogni dispositivo. La soluzione per alimentare laptop, smartphone e tablet con un unico, compatto e potente accessorio è finalmente a un prezzo eccezionale. Il NOVOO Caricatore USB C da 100W con tecnologia GaN III è attualmente protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon, che lo rende un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi efficienza e portabilità. Con uno sconto del 27%, questo caricabatterie a 3 porte diventa la centrale energetica tascabile definitiva, capace di gestire anche i dispositivi più esigenti senza battere ciglio. Questa promozione rappresenta un’ottima opportunità per semplificare la propria dotazione tecnologica spendendo una cifra irrisoria. Analizziamo nel dettaglio le sue specifiche e i termini di questa vantaggiosa offerta.

Alimentatore NOVOO 100W GaN: potenza e versatilità in un design compatto

Il cuore dell’alimentatore NOVOO 100W è la sua avanzata tecnologia GaN III (nitruro di gallio). Questo materiale semiconduttore di nuova generazione permette di realizzare caricatori più piccoli, più efficienti e che producono meno calore rispetto a quelli tradizionali al silicio. Il risultato è un dispositivo sorprendentemente compatto, più piccolo del 59% rispetto a un caricatore per MacBook da 96W, ma in grado di erogare una potenza massima di ben 100W. Questa potenza è sufficiente per caricare rapidamente anche i laptop più potenti, come un MacBook Pro 16″, che può raggiungere il 50% di carica in soli 30 minuti.

La versatilità è un altro punto di forza. Il caricatore è dotato di tre porte per soddisfare ogni esigenza:

2 porte USB-C con supporto Power Delivery (PD)

con supporto Power Delivery (PD) 1 porta USB-A con supporto Quick Charge (QC)

Questa configurazione permette di caricare simultaneamente fino a tre dispositivi, distribuendo la potenza in modo intelligente. La compatibilità è universale, grazie al supporto dei principali protocolli di ricarica rapida, tra cui PD3.0, PPS, QC3.0, AFC e FCP. Che si tratti di un iPhone 15, un Samsung Galaxy S24 Ultra, un iPad Pro o un Dell XPS, il NOVOO 100W garantirà sempre la massima velocità di ricarica possibile. Il design è pensato per la mobilità: la spina pieghevole lo rende perfetto da infilare in borsa o nello zaino senza ingombrare o danneggiare altri oggetti. Infine, la sicurezza è garantita da sistemi di protezione integrati contro sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento. Nella confezione è incluso anche un utile cavo USB-C da 1 metro.

Dettagli dell’offerta: un prezzo imbattibile su Amazon

Questa eccellente soluzione di ricarica diventa oggi ancora più attraente grazie alla promozione in corso su Amazon. Il prezzo di listino del NOVOO Caricatore USB C 100W, solitamente fissato a 28,99€, scende al prezzo speciale di soli 21,13€. Si tratta di uno sconto netto del 27%, che si traduce in un risparmio immediato di quasi 8€ sul prezzo originale. Un’occasione davvero ghiotta per portarsi a casa un caricatore GaN da 100W a una cifra così contenuta.

L’offerta è disponibile direttamente sulla piattaforma Amazon, con tutti i vantaggi logistici e di assistenza clienti che il marketplace offre. È importante sottolineare che promozioni di questo tipo su prodotti così richiesti tendono a non durare a lungo, sia per la scadenza temporale dell’offerta stessa sia per il potenziale esaurimento delle scorte disponibili. Per chiunque fosse alla ricerca di un upgrade per la propria postazione di ricarica, sia a casa che in viaggio, questo è il momento perfetto per agire.

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