Chi dice che per entrare nell’ecosistema Apple serva spendere una fortuna? Apple iPhone 17e ribalta questa convinzione, offrendo un concentrato di tecnologia e prestazioni a un prezzo che oggi diventa davvero irresistibile. Parliamo di un dispositivo che monta il potente chip A19 e un comparto fotografico di alto livello, ora disponibile con uno sconto significativo che lo porta sotto la soglia psicologica dei 600€. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccellente per chi cerca un iPhone nuovo, performante e con un’ampia memoria da 256GB, senza dover investire le cifre richieste per i modelli di punta. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono iPhone 17e un best-buy a questo prezzo.

Apple iPhone 17e: il chip A19 e il display XDR fanno la differenza

Apple iPhone 17e è stato progettato con un obiettivo preciso: offrire un’esperienza utente premium a un costo più accessibile. Il cuore pulsante del dispositivo è il potentissimo chip A19, lo stesso che alimenta i modelli di fascia più alta, garantendo una fluidità e una reattività eccezionali in ogni operazione, dal gaming più spinto all’editing video. Grazie al Neural Engine a 16 core, le funzionalità di intelligenza artificiale di iOS 26, come Apple Intelligence, girano in modo impeccabile, rendendo l’interazione con lo smartphone più intuitiva e proattiva.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile. Troviamo un pannello Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. Questo si traduce in neri assoluti, colori incredibilmente vividi e un supporto completo a tecnologie come HDR e True Tone, che adattano dinamicamente il bilanciamento del bianco alla luce ambientale. La parte frontale è protetta dal resistente Ceramic Shield, che offre una durabilità superiore rispetto ai vetri tradizionali.

Sul fronte fotografico, iPhone 17e adotta un approccio basato sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Monta un singolo sensore posteriore Fusion da 48 MP che, grazie alla fotografia computazionale avanzata, cattura immagini ricche di dettagli e con una gestione del colore superba. Offre inoltre uno zoom ottico 2x di alta qualità, perfetto per avvicinarsi al soggetto senza perdere definizione. La fotocamera frontale da 12 MP garantisce selfie perfetti e videochiamate cristalline.

A completare la dotazione tecnica troviamo:

Memoria interna: 256GB, un taglio generoso che permette di archiviare migliaia di foto, video e app senza preoccupazioni.

256GB, un taglio generoso che permette di archiviare migliaia di foto, video e app senza preoccupazioni. Connettività: Pieno supporto al 5G per una navigazione ultra-veloce e Wi-Fi 6E per la massima stabilità in casa.

Pieno supporto al per una navigazione ultra-veloce e per la massima stabilità in casa. Batteria: Autonomia garantita per tutta la giornata e supporto alla ricarica wireless e agli accessori MagSafe.

Per ulteriori dettagli:

Prezzo ottimo su eBay: tutti i dettagli

L’offerta attuale rende Apple iPhone 17e un affare ancora più interessante. Il prezzo di listino ufficiale per la versione da 256GB è di 729€, una cifra già competitiva per le specifiche offerte. Tuttavia, grazie a questa promozione disponibile su eBay, il prezzo crolla a soli 599€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 130€, con uno sconto di quasi il 18% sul prezzo originale. Si tratta di una delle migliori occasioni viste finora per questo modello. L’offerta è valida per le colorazioni Nero e Bianco, permettendo di scegliere quella che più si adatta al proprio stile. È importante sottolineare che promozioni di questo tipo, specialmente su prodotti Apple molto richiesti, tendono ad avere scorte limitate. Pertanto, chi è interessato dovrebbe agire rapidamente per non perdere questa opportunità.

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