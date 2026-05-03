Sono trascorsi poco più di sei mesi dalla presentazione ufficiale dello smartwatch REDMI Watch 6 in terra cinese e appena pochi giorni dalla comparsa del wearable nel listino di qualche rivenditore ungherere, ma nelle scorse ore è stata direttamente Xiaomi a confermare l’imminente debutto internazionale del dispositivo, non attraverso annunci o comunicazioni, bensì attraverso la creazione di pagine dedicate sullo store ufficiale mi.com/global.

Per la precisione, si tratta di due pagine: una per REDMI Watch 6 in versione standard e un’altra per la versione REDMI Watch 6 NFC. Questo vuol dire che entrambe le varianti dello smartwatch varcheranno i confini cinesi per essere introdotti sul palcoscenico internazionale. Da una parte, questo sta ad indicare che molto presto REDMI Watch 5 avrà un successore anche fuori dalla Cina e che la versione NFC consentirà di sfruttare i pagamenti contactless tramite i circuiti Visa e Mastercard; dall’altra, non abbiamo ancora notizie certe per il mercato italiano, visto che per il momento i due dispositivi non risultano avere delle pagine simili sulla versione italiana di mi.com.

Entrambe le varianti di REDMI Watch 6, presente in Cina da ottobre 2025, verranno proposte nelle due colorazioni Obsidian Black e Silver Grey, ma solo quella standard arriverà anche in Glacier Blue. Per il resto, la dotazione tecnica del wearable rimane quella che già conosciamo e spiccano caratteristiche come GPS, Bluetooth 5.4 e autonomia fino a 24 giorni.

Specifiche tecniche di REDMI Watch 6:

Dimensioni: 46,45 x 40,03 x 9,94 mm

x x Peso: 31 grammi

Certificazioni: 5ATM

Display: AMOLED da 2,07″ (432 x 514 pixel), 60 Hz , 2.000 nit (picco) Cornici da 2 mm Rapporto schermo-corpo dell’82% Supporto all’Always-on Display (AOD)

da (432 x 514 pixel), , (picco) Chip: proprietario

Sensori: cardiofrequenzimetro , accelerometro , giroscopio , luce ambientale , sensore geomagnetico Funzioni salute: frequenza cardiaca , monitoraggio sonno e stress , salute della donna , respirazione guidata Funzioni sport: oltre 150 modalità sportive

, , , , Connettività: Bluetooth 5.4 , NFC , GPS (L1)

, , (L1) Batteria: 550 mAh

Autonomia: 24 giorni (standby), 12 giorni (uso standard), 7 giorni (con AOD)

(standby), (uso standard), (con AOD) Sistema operativo: HyperOS 3 Watch face personalizzabili Risposte per alcune app di messaggistica Controllo dispositivi smart home Controllo app fotocamera e musica Pagamenti tramite NFC Assistente vocale Supporto a 13 app di terze parti e a 10 mini giochi.



Allo stato attuale, Xiaomi non ha ancora fatto sapere quando lo smartwatch sarà effettivamente disponibile, né i prezzi di listino.

Previous Next Fullscreen