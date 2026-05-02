Se state cercando un robot da cucina capace ma non volete (o non potete) spendere le cifre richieste dal Bimby TM7 di Vorwerk che oggi si acquista a 1.599 euro il Monsieur Cuisine Compact di Silvercrest rappresenta una delle alternative più interessanti sul mercato, e in questo momento è disponibile nei negozi Lidl italiani a 199 euro. Il lancio ufficiale nei punti vendita fisici è avvenuto giovedì 30 aprile 2026, e come spesso succede con i prodotti Silvercrest, le scorte tendono ad esaurirsi molto rapidamente.

Chi conosce già il brand sa bene di cosa parliamo: Silvercrest è il marchio di elettrodomestici di proprietà di Lidl, e i suoi robot da cucina hanno costruito nel tempo una vera e propria base di fan soprattutto online grazie a un rapporto qualità/prezzo difficile da battere. Lo stesso vale per gli attrezzi da lavoro Parkside, altro marchio della catena tedesca che gode di un seguito altrettanto appassionato. Se siete interessati e avete ancora la possibilità di passare in negozio, sappiate che il rischio di trovare le scorte già esaurite è concreto: il lancio è stato anticipato da una campagna teaser sui social che ha già generato notevole attenzione.

Vale la pena segnalare che il prodotto è acquistabile anche sul sito ufficiale del brand, dove è disponibile in questo momento, ma a un prezzo diverso: online viene proposto a circa 255 euro, rendendo l’offerta in negozio decisamente più vantaggiosa.

Cosa offre e cosa include nella confezione

Il nome non mente: la caratteristica principale di questo modello è proprio la sua compattezza, sia nelle dimensioni che nella capacità del boccale 2 litri totali (con una capacità utile di circa 1,5 litri), contro i 3 litri dei modelli Smart superiori della stessa linea. Un formato pensato per chi vive da solo o per nuclei familiari ridotti, e che pesa circa 5,38 kg, rendendolo facile da spostare grazie anche all’avvolgicavo integrato.

Sul fronte delle funzionalità, il Compact non ha molto da invidiare ai modelli più grandi: dispone di 10 velocità più una funzione turbo, programmi automatici per impastare, soffriggere e cuocere a vapore, e una rotazione bidirezionale che permette sia di tritare (destra) sia di mescolare delicatamente zuppe, risotti e stufati senza tritare (sinistra). Il controllo della temperatura va da 37 a 130°C, la potenza per la cottura è di 1.050 W mentre il mixer arriva a 500 W, e il timer è impostabile fino a 99 minuti tramite display touch LCD.

Non manca la connettività: il robot integra il Wi-Fi e si abbina a un’app che offre oltre 300 ricette con cottura guidata, la possibilità di specificare il numero di porzioni, un’agenda settimanale, la lista della spesa automatica basata sugli ingredienti delle ricette e la funzione per aggiungere note personali alle preparazioni. Sul retro è presente anche un supporto per smartphone preinstallato, comodo per seguire le ricette direttamente sul dispositivo mobile. La bilancia integrata supporta fino a 3 kg con una sensibilità di 1 grammo.

La confezione include boccale, coperchio con misurino, inserto per cottura, inserto per tritare, accessorio per mescolare e spatola tutti componenti lavabili in lavastoviglie. Il prodotto è coperto da 3 anni di garanzia.