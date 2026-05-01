Trovare auricolari true wireless con cancellazione del rumore attiva di alto livello e audio Hi-Res a un prezzo accessibile è una vera sfida. OnePlus ha deciso di rompere gli schemi con gli auricolari OnePlus Buds 4, che oggi diventano un acquisto quasi obbligato grazie a un’offerta imperdibile su AliExpress. Parliamo di un crollo di prezzo che li porta da 119€ a soli 51€, uno sconto di oltre il 57% che ridefinisce completamente il concetto di rapporto qualità-prezzo. Analizziamo da vicino cosa rende questi auricolari un’occasione da non perdere.

OnePlus Buds 4: audio hi-res e silenzio assoluto

OnePlus Buds 4 non sono auricolari comuni, ma un concentrato di tecnologia pensato per chi non accetta compromessi sulla qualità audio. Il cuore del sistema sonoro è costituito da un driver dinamico da 11 mm affiancato da un tweeter da 6 mm, una configurazione dual-driver che garantisce bassi profondi, medi cristallini e alti dettagliati. Il supporto all’audio Hi-Res e al codec LHDC 5.0 permette di ascoltare musica con una fedeltà superiore, cogliendo ogni sfumatura delle tracce audio ad alta risoluzione.

L’altro punto di forza è la cancellazione attiva del rumore (ANC). Grazie a una tecnologia dinamica, i OnePlus Buds 4 sono in grado di ridurre i rumori esterni fino a 55 dB, creando una bolla di silenzio ideale per concentrarsi in ambienti caotici o godersi la musica senza distrazioni durante i viaggi. A completare il pacchetto ci sono funzionalità smart come l’audio spaziale, che offre un’esperienza sonora immersiva e tridimensionale, e l’utilissimo accoppiamento dual-device, per passare senza interruzioni dall’ascolto su un laptop a una chiamata sullo smartphone.

Dal punto di vista dell’autonomia, offrono fino a 10 ore di riproduzione con una singola carica, estendibili con la custodia di ricarica. La connettività è affidata al Bluetooth 5.4, che assicura una connessione stabile e a bassa latenza, mentre il design ergonomico e la certificazione IP55 contro polvere e schizzi li rendono perfetti anche per l’attività sportiva.

Un’offerta imperdibile su AliExpress

Questa promozione trasforma gli auricolari OnePlus Buds 4 da un prodotto competitivo a un vero e proprio best-buy. Il prezzo di listino ufficiale è di 119€, una cifra già adeguata per le caratteristiche offerte. Tuttavia, grazie a una promozione esclusiva su AliExpress, è possibile acquistarli a un prezzo finale di soli 51€.

Per ottenere questo sconto eccezionale, è sufficiente applicare uno dei seguenti codici coupon al momento del pagamento: CDIT08 o ITCD08. Il risparmio è notevole: ben 68€ in meno rispetto al prezzo originale, per uno sconto effettivo superiore al 57%. Si tratta di un’opportunità a tempo limitato, legata sia alla validità dei codici sconto sia alla disponibilità delle scorte. Considerando il valore del prodotto, è probabile che le unità a questo prezzo si esauriscano rapidamente. La spedizione è internazionale e le tempistiche possono variare in base alla destinazione.

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