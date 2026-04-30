La stagione 2026 di Formula 1, quella caratterizzata dal più grande cambiamento regolamentare della storia recente, si appresta finalmente a tornare in pista dopo un mese di pausa per affrontare il quarto Gran Premio dell’anno.

L’annullamento dei GP di Bahrain e Arabia Saudita ha portato il circus a profonde riflessioni e analisi che hanno portato alla modifica di alcune voci del regolamento tecnico che verranno testate già a partire dal Gran Premio di Miami di domenica: andiamo a fare il punto della situazione, a scoprire alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

La Formula 1 riaccende i motori con un regolamento “rivisto”

È passato un mese e un giorno da quando Andrea Kimi Antonelli ha tagliato il traguardo del Gran Premio del Giappone, conquistando la leadership del mondiale. Ad oggi, questo rimane l’ultimo scampolo di azione in pista che ha caratterizzato la stagione 2026 di Formula 1.

Nel periodo di pausa, FIA e Formula 1 hanno lavorato a motori spenti per analizzare le criticità del nuovo regolamento e risolverle. Alla fine, gli interventi correttivi sono arrivati e investono quattro macro-aree:

Promuovere la ricerca della performance in qualifica

Migliorare la sicurezza e la costanza della performance in gara

Migliorare la procedura di partenza

Migliorare la sicurezza in condizioni da bagnato.

Per quanto concerne le procedure di partenza, a Miami verranno effettuati alcuni test. Le altre modifiche, invece, saranno operative e potrebbero un po’ mischiare le carte in tavola, anche se l’obiettivo principale è quella di rendere la minestra più digeribile soprattutto per i 22 piloti.

Il quarto appuntamento del 2026 sarà il secondo con Gara Sprint

Andando oltre, concentriamoci dunque sul quarto Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato, si correrà a Miami, Stati Uniti, sul Miami International Autodrome.

La pista è lunga 5.412 metri, caratterizzata da 19 curve (sette a destra e dodici a sinistra), prevede tre punti per l’utilizzo della Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte) e pone il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico) subito prima della penultima ultima curva.

Sarà un weekend Sprint e di conseguenza avremo una sola sessione di prove libere (al venerdì mattina) estesa a 90 minuti, e un programma modificato per includere la sessione di qualifica Sprint (suddivisa nelle solite tre manche, ridotte, con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) del venerdì pomeriggio e la gara Sprint (che durerà 18 giri o 60 minuti) di sabato mattina.

Da sabato pomeriggio riprenderà il programma “classico” con la sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la Gara di domenica, che avrà una durata di 56 giri (per una distanza complessiva di 305,066 km), e chiuderà il programma del weekend.

Nell’edizione 2025 ha dominato la McLaren, poi scuderia campione del mondo di Formula 1 a fine stagione: sebbene la pole position fosse stata conquistata da Max Verstappen, i Papaya si sono imposti con una doppietta (Oscar Piastri davanti a Lando Norris, vincitore della Gara Sprint del sabato).

Pirelli porta le mescole più morbide, mentre c’è lo spauracchio temporale per domenica

C’è molto interesse verso la scoperta dei “nuovi” regolamenti rivisti e corretti che debutteranno durante il Gran Premio di Miami ma, in generale, questa pista non dovrebbe sposarsi benissimo con le vetture 2026, complici i due lunghissimi tratti a gas spalancato (da curva 8 a curva 11 e da curva 16 a curva 17).

Trattandosi di un circuito cittadino, la pista non offre un grip elevatissimo e, di conseguenza, Pirelli ha portato le tre mescole più morbide della gamma; vedremo se, ancora una volta, le vetture soffriranno prepotentemente il fenomeno del graining.

Sebbene le previsioni del tempo diffuse dalla Formula 1 parlano di cielo sereno e temperature intorno tra i 20 e i 30°C nell’arco dell’intero weekend, pare che nella giornata di domenica possano esserci fenomeni temporaleschi piuttosto violenti.

Qualora qualcosa del genere dovesse verificarsi, con presenza di fulmini nelle vicinanze del circuito, la Formula 1 (stando al regolamento) provvederebbe alla sospensione o cancellazione completa della gara. Tutto dipenderà da come si evolverà la situazione.

🌩️ #MiamiGP in bilico per la giornata di domenica, con la possibilità di cancellazione che potrebbe diventare sempre più concreta se si confermassero le previsioni meteo attuali. Ad oggi, per la gara è presente il 70% di probabilità di #pioggia allo spegnimento dei semafori, con… pic.twitter.com/XDWqTpwG2v — Simone Peluso (@PelusoF1) April 29, 2026

Assieme alla Formula 1, torna in pista la Formula 2

Oltre alla Formula 1, il weekend di Miami vedrà protagonisti anche i 22 piloti di Formula 2 che scenderanno in pista per il secondo appuntamento stagionale. Per la categoria sarà il debutto in terra statunitense.

Inizialmente previsto in Bahrain, causa cancellazione dei due Gran Premi in Medio Oriente del mese di aprile, gli organizzatori hanno optato per una riprogrammazione delle due tappe che sarebbero saltata e la prima delle due si recupererà proprio a Miami.

La Formula 2 ha fin qui corso esclusivamente a Melbourne, durante il primo weekend di gara della Formula 1. Il leader del campionato è attualmente Tsolov, pilota bulgaro che fa parte della academy Red Bull, seguito a ruota da Camara, pilota brasiliano della academy Ferrari. L’italiano Minì cercherà di rifarsi dopo lo sfortunato weekend australiano.

Come vedere il Gran Premio di Miami 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky + Sky Sport) ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky + Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al pacchetto Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Orari (diretta e differite) del Gran Premio di Miami 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle due categorie che prendono parte al Gran Premio di Miami, quarta tappa della stagione 2026.

Venerdì 1 maggio 2026 16:00 – Prove Libere di Formula 2 18:00 – Prove Libere di Formula 1 20:30 – Qualifiche di Formula 2 22:30 – Qualifiche Sprint di Formula 1

Sabato 2 maggio 2026 16:00 – Sprint Race di Formula 2 18:00 – Gara Sprint di Formula 1 22:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 3 maggio 2026 18:30 – Feature Race di Formula 2 22:00 – Gara di Formula 1



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre la Gara Sprint e le Qualifiche del sabato saranno trasmesse in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Le Qualifiche Sprint e la Gara “lunga” saranno invece trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 16:05 di sabato 2 maggio 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche Sprint; alle 23:30 di domenica 3 maggio 2026 ci sarà la differita della Gara.