Chi cerca una workstation portatile senza compromessi, soprattutto per carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale, sa che il prezzo è spesso l’ostacolo principale. Apple MacBook Pro con il rivoluzionario chip M5 Max rappresenta l’apice della tecnologia attuale, ma il suo costo di listino può spaventare. Oggi, però, la situazione cambia grazie a un’offerta che rende questo mostro di potenza leggermente più accessibile. Parliamo di un taglio di prezzo di ben 300€ su Amazon, un’opportunità interessante per i professionisti che non possono scendere a patti con le prestazioni. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questo dispositivo un vero e proprio game-changer nel settore professionale.

Apple MacBook Pro M5 Max: la potenza dell’IA in un design iconico

Il cuore pulsante di questo Apple MacBook Pro è il nuovo chip M5 Max, progettato specificamente per accelerare i flussi di lavoro più complessi, dall’addestramento di modelli di intelligenza artificiale al rendering 3D e alla compilazione di codice su larga scala. La sua architettura è pensata per offrire prestazioni estreme mantenendo un’efficienza energetica eccezionale, un marchio di fabbrica dei processori Apple Silicon. Il modello in offerta vanta una configurazione di altissimo livello, pensata per chi non accetta compromessi.

Le specifiche tecniche parlano chiaro e posizionano questo portatile al vertice della sua categoria:

Chip : Apple M5 Max con una CPU a 18 core (6 performance core e 12 efficiency core) e una potentissima GPU a 32 core .

: con una (6 performance core e 12 efficiency core) e una potentissima . Display : Un pannello Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con una risoluzione elevatissima, luminosità di picco e supporto HDR per una fedeltà cromatica senza pari, ideale per grafici e video editor.

: Un pannello con una risoluzione elevatissima, luminosità di picco e supporto HDR per una fedeltà cromatica senza pari, ideale per grafici e video editor. Memoria e Archiviazione : Ben 36GB di memoria unificata con una banda passante fino a 460GB/s, che permette di gestire file e progetti enormi in modo fluido. L’archiviazione è affidata a un velocissimo SSD da 2TB .

: Ben con una banda passante fino a 460GB/s, che permette di gestire file e progetti enormi in modo fluido. L’archiviazione è affidata a un velocissimo . Connettività : A prova di futuro con il supporto allo standard Wi-Fi 7 , affiancato da multiple porte Thunderbolt 4 , una porta HDMI e uno slot per schede SD, offrendo la massima versatilità.

: A prova di futuro con il supporto allo standard , affiancato da multiple porte , una porta HDMI e uno slot per schede SD, offrendo la massima versatilità. Design: Il tutto è racchiuso in un elegante e robusto chassis in alluminio nella colorazione Nero siderale, che combina estetica premium e durabilità.

L’integrazione tra hardware e macOS ottimizzato per carichi di lavoro professionali e AI rende questo MacBook Pro una macchina in grado di affrontare qualsiasi sfida, garantendo al contempo una durata della batteria che permette di lavorare per ore senza doversi preoccupare di trovare una presa di corrente.

Il prezzo scende, la potenza resta

L’offerta attualmente disponibile su Amazon rappresenta un’occasione concreta per mettere le mani su questa incredibile macchina a un prezzo più vantaggioso. Il prezzo di listino di questo Apple MacBook Pro M5 Max nella configurazione descritta (36GB/2TB) è di 4.299€. Grazie alla promozione in corso, è possibile acquistarlo a 3.999€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 300€, corrispondente a uno sconto del 7% sul prezzo originale. Sebbene la percentuale possa non sembrare altissima, il valore assoluto dello sconto è significativo su un prodotto di questa fascia. L’offerta è valida per la colorazione Nero siderale ed è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi in termini di garanzia e servizio clienti. È importante sottolineare che promozioni di questo tipo su prodotti Apple di fascia alta non sono frequentissime e potrebbero essere limitate nel tempo o fino a esaurimento scorte.

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