Il mercato dei wearable continua ad espandersi in direzioni inaspettate, e l’ultima novità arriva da Lumia, startup di Boston che ha appena lanciato Lumia 2, un paio di orecchini intelligenti capaci di tracciare il flusso sanguigno verso la testa e trasformarlo in informazioni utili per il benessere quotidiano.

Secondo l’azienda, questi dati possono aiutare gli utenti a comprendere meglio i cambiamenti legati a energia, concentrazione, affaticamento e performance cognitiva.

La tecnologia alla base del dispositivo non nasce dal nulla: Lumia l’ha sviluppata inizialmente in collaborazione con ricercatori di Johns Hopkins, Duke e Harvard per studiare i pattern del flusso sanguigno. Ora l’azienda ritiene che il dispositivo sia pronto per un utilizzo quotidiano orientato al wellness.

Design versatile e dimensioni ridottissime

Lumia 2 è disponibile in diverse varianti: huggie hoops, cuff e studs, con opzioni in oro e argento. La versione cuff, badate bene, non richiede il piercing, aprendo il prodotto anche a chi non ha i lobi forati. La tecnologia brevettata SwitchBack permette inoltre di attaccare il sensore a qualsiasi orecchino con chiusura a farfallina, offrendo ulteriore flessibilità nella scelta degli accessori.

Il cuore del dispositivo è il Lumia Core, un retro intelligente per orecchino (in foto) che ospita il sensore PreciseLight di seconda generazione, processori, batteria e altri sensori per il benessere. Il Core si indossa solo sull’orecchio sinistro, anche se gli orecchini vengono venduti in coppia.

Il wearable pesa meno di 1 grammo, il che lo rende, secondo Lumia, cinque volte più piccolo degli AirPods e il dispositivo wellness più piccolo al mondo. La posizione nell’orecchio lo colloca vicino sia al cuore che al cervello, permettendogli di catturare segnali corporei che i wearable da polso o da dito potrebbero non rilevare.

L’azienda afferma che il tracciamento continuo del flusso sanguigno è stato dimostrato clinicamente presso Johns Hopkins, Duke e Harvard, con risultati che includono un coefficiente di correlazione di Pearson r=0.91 rispetto all’ecografia.

Funzionalità di monitoraggio e autonomia

Oltre al flusso sanguigno, Lumia 2 traccia anche trend del sonno, segnali di temperatura, consapevolezza del ciclo e un punteggio giornaliero in stile “readiness”. L’azienda tiene a precisare inoltre che il dispositivo non avanza alcuna pretesa in ambito fertilità, diagnostica, trattamento o rilevamento di malattie:

“Lumia 2 non è un dispositivo medico ed è pensato esclusivamente per la consapevolezza del benessere e la guida alle abitudini quotidiane.”

L’azienda sottolinea che gli orecchini utilizzano materiali gentili sulla pelle come platino e titanio e dispongono di una chiusura sicura. Lumia afferma che sono progettati per essere indossati tutto il giorno e tutta la notte, inclusi sonno, doccia, cambio d’abiti e attività fisica. Un sistema di batterie intercambiabili permette la ricarica senza rimuovere gli orecchini, e ogni batteria dura circa una settimana.

Finanziamenti e disponibilità

Lumia ha anche annunciato 7 milioni di dollari in nuovi investimenti da J2 Ventures, BonAngels Venture Partners e investitori angel, oltre a 5,1 milioni di dollari in contratti e sovvenzioni governative. Il finanziamento totale dell’azienda raggiunge ora i 17,2 milioni di dollari.

Lumia 2 funziona con iOS e Android. Il lancio avverrà inizialmente negli Stati Uniti e in Canada al prezzo di 249 dollari, con un’espansione globale prevista in seguito. Le prenotazioni per l’accesso anticipato sono già disponibili sul sito di Lumia, e il dispositivo sarà disponibile anche su Kickstarter. Lumia 1 è ora aperto agli ordini generali, mentre i membri esistenti di Lumia 1 possono effettuare l’upgrade attraverso l’Edge Access Membership.