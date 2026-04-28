Da MediaWorld è arrivato il Gran Finale NO IVA, promozione che conclude le iniziative che abbiamo visto in questo mese di aprile con il rinnovamento del programma MW Club. Vediamo come funziona la nuova iniziativa e qualche esempio di proposte tech da sfruttare entro il 7 maggio 2026.

Le migliori offerte tech del Gran Finale NO IVA di MediaWorld

Con il Gran Finale NO IVA di MediaWorld sono disponibili centinaia di offerte online e in negozio: su una selezione di prodotti potete infatti sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito (o in negozio): questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.

Se siete sprovvisti di carta MW Club, potete rimediare in un attimo passando direttamente dal sito, senza pagare nulla. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili. Come per il resto delle iniziative NO IVA di questo mese, c’è una distinzione di cui tenere conto: tutte le offerte proposte risultano valide online, ma solo alcune di esse possono essere scovate anche nei negozi.

I prodotti tech coinvolti nel Gran Finale NO IVA MediaWorld sono tanti, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti: troviamo smartphone, cuffie, smartwatch, PC, smart TV, prodotti per la smart home e non solo. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Offerte Apple Gran Finale NO IVA MediaWorld

Offerte informatica Gran Finale NO IVA MediaWorld

Offerte smart home Gran Finale NO IVA MediaWorld

Altre offerte Gran Finale NO IVA MediaWorld

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al Gran Finale NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non aspettate troppo: c’è tempo fino al 7 maggio 2026, ma le scorte del prodotto che vi interessa potrebbero comunque terminare da un momento all’altro.