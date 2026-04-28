Da MediaWorld è arrivato il Gran Finale NO IVA, promozione che conclude le iniziative che abbiamo visto in questo mese di aprile con il rinnovamento del programma MW Club. Vediamo come funziona la nuova iniziativa e qualche esempio di proposte tech da sfruttare entro il 7 maggio 2026.
Le migliori offerte tech del Gran Finale NO IVA di MediaWorld
Con il Gran Finale NO IVA di MediaWorld sono disponibili centinaia di offerte online e in negozio: su una selezione di prodotti potete infatti sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito (o in negozio): questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.
Se siete sprovvisti di carta MW Club, potete rimediare in un attimo passando direttamente dal sito, senza pagare nulla. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili. Come per il resto delle iniziative NO IVA di questo mese, c’è una distinzione di cui tenere conto: tutte le offerte proposte risultano valide online, ma solo alcune di esse possono essere scovate anche nei negozi.
I prodotti tech coinvolti nel Gran Finale NO IVA MediaWorld sono tanti, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti: troviamo smartphone, cuffie, smartwatch, PC, smart TV, prodotti per la smart home e non solo. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.
Offerte Apple Gran Finale NO IVA MediaWorld
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APPLE Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa in titanio naturale (49 mm) con Trail Loop blu/blu acceso - M/L
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Offerte informatica Gran Finale NO IVA MediaWorld
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ACER DESKTOP GAMING Nitro 50 N50-656, Intel®, Core I5 14400F, 2.5 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 32 GB, 1024 GB SSD
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LENOVO IdeaCentre AIO 27ARR9 AIO, 27 '', AMD Ryzen57535HS, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Cloud Grey, LCD, Windows 11 Home
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HP 15-FC0108NL NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 77730U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 75825U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,6 '', processore AMD Ryzen 57520U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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ACER Chromebook 314 CBOA314-1H NOTEBOOK CHROMEBOOK, 14 '', processore Intel® CeleronN4500, UHD Graphics, RAM 8 GB, 64 GB eMMC, Black, Google Chrome OS
Offerte smart home Gran Finale NO IVA MediaWorld
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Altre offerte Gran Finale NO IVA MediaWorld
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SAMSUNG QE65S85FAEXZT, Smart TV OLED 65'', Vision AI, 4K, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Schermo antiriflesso, HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design
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SAMSUNG Q7FAAUXZT, Smart TV QLED 75'', Vision AI Smart, 4K, Processore Q4 AI, 4K Upscaling, Color Booster Pro, OTS Lite, Slim Look Design
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Bicicletta Elettrica Pieghevole VIVOBIKE M-VR1S24 nero, ruote da 20'',velocità max 25 Km/h, motore 250W, autonomia fino a 70Km, batteria 13000mAh
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LG OLED AI B5 OLED55B56LA TV OLED, SMART TV, 55 '', Processore a8 Gen2 4K con AI, Umber Brown, Classe F
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LG OLED AI B5 OLED48B56LA TV OLED, SMART TV, 48 '', Processore a8 Gen2 4K con AI, Umber Brown, Classe G
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SAMSUNG QE50LS03FAUXZT, The Frame Smart TV 50'', 4K, Processore NQ4 AI Gen2, 4K Upscaling, Art Mode, Matte Display, Quantum HDR, Dolby Atmos & OTS Lite, Modern Design
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SAMSUNG UE65U8000FUXZT, Smart TV Crystal UHD 65'', 4K, Processore 4K, HDR, Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design
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Monopattino Elettrico VIVOBIKE M-V30X nero, ruote da 10'', velocità max 25 Km/h, motore 350W, autonomia fino a 30Km, batteria 10000mAh
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Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al Gran Finale NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non aspettate troppo: c’è tempo fino al 7 maggio 2026, ma le scorte del prodotto che vi interessa potrebbero comunque terminare da un momento all’altro.
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