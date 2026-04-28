Trovare un monitor da gaming che unisca un pannello IPS, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un’eccellente fedeltà cromatica a un prezzo inferiore ai 100€ è spesso un’impresa complessa. Il KTC Gaming Monitor 24 Pollici non solo accetta questa sfida, ma la vince proponendo una soluzione completa che, grazie a un’offerta speciale su Amazon, diventa un acquisto quasi obbligato. Grazie a uno sconto applicato direttamente al checkout, il prezzo finale crolla a una cifra incredibilmente competitiva, rendendo questo display una delle migliori opzioni per chi cerca prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

KTC Gaming Monitor 24 pollici: 144hz e colori professionali per tutti

Il KTC Gaming Monitor 24 Pollici si distingue per un pacchetto di specifiche tecniche raramente visto in questa fascia di prezzo. Il suo punto di forza è senza dubbio il pannello da 24 pollici con tecnologia IPS, che garantisce angoli di visione ampi e una riproduzione dei colori di gran lunga superiore ai più comuni pannelli VA o TN. La risoluzione è Full HD (1920×1080 pixel), perfetta per questa diagonale e per garantire alte prestazioni anche con schede video non di ultima generazione.

Le caratteristiche che lo rendono eccezionale per il prezzo sono principalmente due: la frequenza di aggiornamento e la qualità cromatica.

Prestazioni da gaming : Con un refresh rate di 144Hz e il supporto per Adaptive Sync , il monitor assicura un’esperienza di gioco fluida, eliminando fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering. La reattività è ideale per i titoli competitivi e l’azione frenetica.

: Con un refresh rate di e il supporto per , il monitor assicura un’esperienza di gioco fluida, eliminando fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering. La reattività è ideale per i titoli competitivi e l’azione frenetica. Accuratezza cromatica professionale: Questo monitor non è solo per i giocatori. Con una copertura del 99% dello spazio colore sRGB e del 95% DCI-P3, unita a un valore Delta E inferiore a 2, offre una precisione cromatica adatta anche a lavori di grafica, fotoritocco e content creation.

A completare la dotazione troviamo una luminosità di 300 cd/m², un rapporto di contrasto di 1500:1 e tecnologie per il benessere visivo come la protezione hardware contro la luce blu e il sistema Flicker-Free, che riducono l’affaticamento oculare durante le sessioni prolungate. Dal punto di vista della connettività, sono presenti un ingresso HDMI e uno DisplayPort, mentre il design, seppur semplice, include la possibilità di regolare l’inclinazione. L’unico compromesso è l’assenza di altoparlanti integrati.

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Questa eccezionale opportunità è disponibile su Amazon, dove il monitor è venduto direttamente dal negozio ufficiale Ktcmonitor-Official, garantendo così affidabilità e supporto. L’offerta è particolarmente interessante per la sua modalità: il prezzo visualizzato sulla pagina prodotto è di 74,99€, ma il vero affare si concretizza al momento del pagamento.

Applicando uno sconto automatico direttamente nel carrello, il prezzo finale scende all’incredibile cifra di 63,74€. Si tratta di un risparmio netto di 11,25€, corrispondente a uno sconto effettivo di circa il 15% sul prezzo già competitivo. Questa promozione rende il KTC Gaming Monitor 24 Pollici uno dei monitor da 144Hz con pannello IPS più economici sul mercato. La spedizione è gestita da Amazon, con tutti i vantaggi del caso. È importante notare che, trattandosi di uno sconto al checkout, la sua durata potrebbe essere limitata nel tempo o vincolata alla disponibilità delle scorte.

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