C’è un momento preciso in cui la tecnologia smette di essere un fine e diventa uno strumento al servizio di qualcosa di più grande. Project Eternal, la nuova iniziativa lanciata da Antigravity, sembra essere esattamente questo tipo di progetto: un tentativo concreto, ambizioso e scalabile di usare i droni, le riprese a 360° e la ricostruzione tridimensionale avanzata per salvare dalla dimenticanza o peggio, dalla distruzione fisica, il patrimonio culturale dell’umanità.

L’annuncio è arrivato in corrispondenza della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, una scelta tutt’altro che casuale. È una data che ricorda ogni anno quanto sia fragile il legame tra il presente e la memoria storica costruita nei secoli. E Antigravity ha scelto proprio quel palcoscenico per presentare un progetto che ha tutto il sapore di una sfida tecnologica applicata alla conservazione culturale.

Preservare senza disturbare: la filosofia del drone leggero

Uno dei nodi più delicati quando si parla di documentazione del patrimonio è l’impatto fisico delle operazioni stesse. Fotografi, operatori video, squadre di rilievo: la presenza umana nei siti storici, per quanto necessaria, porta inevitabilmente con sé un rischio di interferenza. È qui che entra in gioco il drone A1 di Antigravity, uno dei punti cardine dell’intero progetto.

Con un peso di soli 249 grammi, l’A1 rientra nella categoria dei dispositivi che richiedono meno burocrazia e che esercitano un impatto fisico quasi nullo sull’ambiente circostante. Non si tratta semplicemente di leggerezza intesa come comodità di trasporto: in contesti come siti archeologici, strutture medievali o aree sottoposte a vincoli ambientali, la capacità di volare senza disturbare è una caratteristica tecnica determinante. E l’A1, in questo senso, si posiziona come uno strumento pensato appositamente per questi scenari, capace di acquisizioni ad altissima fedeltà senza compromettere l’integrità dei luoghi documentati.

L’ecosistema aria-terra con Insta360: la cattura sferica totale

Ma la dimensione tecnologica di Project Eternal non si esaurisce nel drone. Antigravity ha stretto una collaborazione con Insta360, brand ormai di riferimento nel mondo delle videocamere panoramiche a 360°, per costruire quello che viene descritto come un vero e proprio ecosistema integrato aria-terra.

L’idea è semplice quanto efficace: combinare le riprese aeree del drone con quelle a livello del suolo delle telecamere panoramiche Insta360, ottenendo una copertura sferica completa di ogni sito in un unico passaggio operativo. Il risultato non è solo un archivio fotografico o video, ma la materia prima per qualcosa di molto più sofisticato: la ricostruzione tridimensionale immersiva tramite Gaussian Splatting.

Gaussian Splatting: la tecnologia 3D che cambia le regole

Se il nome Gaussian Splatting non vi dice ancora niente, è il momento giusto per familiarizzarci. Si tratta di una tecnica di rendering e ricostruzione tridimensionale che, a partire da un insieme di immagini o video, è in grado di generare modelli 3D fotorealistici e navigabili con una qualità e una fluidità superiori rispetto ai metodi tradizionali basati su point cloud o fotogrammetria classica.

Per rendere questa tecnologia accessibile non solo agli addetti ai lavori ma a chiunque abbia un drone o una videocamera panoramica, Antigravity ha siglato una partnership con Splatica, piattaforma leader nel settore del Gaussian Splatting 3D. Insieme, i due brand hanno lanciato quella che viene definita la più grande campagna UGC al mondo dedicata a questa tecnologia: 1.000 upload gratuiti di video fino a 10 minuti di durata, con cui chiunque può trasformare le proprie riprese a 360° in modelli tridimensionali immersivi, senza bisogno di competenze tecniche avanzate né di hardware specializzato.

È una mossa strategica precisa: abbassare la barriera d’ingresso e coinvolgere una community globale di creator, appassionati, professionisti del settore e semplici curiosi nella missione più ampia del progetto.

Civita di Bagnoregio e Pompei: l’Italia al centro del progetto pilota

Non poteva mancare l’Italia in un’iniziativa dedicata al patrimonio culturale mondiale. Antigravity ha avviato una collaborazione con CyArk, organizzazione non profit specializzata nella documentazione digitale del patrimonio a rischio, per un progetto pilota che ha scelto due simboli molto diversi ma entrambi potentissimi della fragilità storica italiana.

Il primo è Civita di Bagnoregio, il borgo laziale che porta ormai da decenni il peso di un soprannome drammatico: “la città che muore”. Arroccata su una rupe di tufo soggetta a continua erosione, Civita è un luogo che ogni anno si trasforma, che perde pezzi di sé alla mercé del vento e dell’acqua. Documentarla con la massima fedeltà possibile non è un esercizio estetico, ma un atto quasi urgente di testimonianza.

Il secondo è Pompei, paradosso straordinario della storia: una città “morta” in un attimo dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C. e proprio per questo rimasta congelata nel tempo con un livello di dettaglio che ancora oggi continua a stupire archeologi e visitatori di tutto il mondo. Crearne un gemello digitale in alta fedeltà significa potenzialmente mettere Pompei a disposizione di chiunque, in qualsiasi punto del globo, per secoli a venire.

Questi due siti non sono stati scelti a caso: rappresentano le due facce della vulnerabilità culturale, quella lenta e inesorabile dell’erosione, e quella istantanea e imprevedibile della catastrofe, e rendono perfettamente l’idea di quanto sia ampio e urgente il campo d’azione di Project Eternal.

La comunità al centro: creator, influencer e appassionati invitati a partecipare

Project Eternal non è però un progetto chiuso tra istituzioni e aziende tecnologiche. Uno degli aspetti più interessanti è la dimensione partecipativa, che trasforma un’iniziativa di conservazione culturale in qualcosa di simile a un movimento globale.

Nella fase di lancio, creator e influencer internazionali utilizzeranno il Gaussian Splatting per costruire gemelli digitali di luoghi iconici nel mondo, dai teatri romani all’isola di Jeju in Corea del Sud, documentando il processo creativo e condividendolo sui propri canali social. Un modo per sensibilizzare audience enormi su una tecnologia ancora poco conosciuta al grande pubblico, trasformando ogni reel o post in un potenziale vettore di consapevolezza culturale.

Sul fronte della partecipazione diretta, la campagna UGC lanciata con Splatica invita chiunque, non solo creator professionisti, ma anche architetti, archeologi, studenti e semplici appassionati, a rispondere a una domanda tanto semplice quanto evocativa: “Quale luogo vorresti preservare per sempre?”

Le regole sono accessibili: si cattura un luogo significativo con un drone o una fotocamera panoramica, si genera il modello 3D tramite Splatica e si condivide la propria storia online. I contributi più rilevanti saranno valutati da una giuria multidisciplinare composta da esperti di tecnologia, arte e patrimonio culturale, che premierà le creazioni più significative.

Una piattaforma globale per la memoria del mondo

La visione di lungo termine di Antigravity è quella di far evolvere Project Eternal in una piattaforma permanente e in continua espansione, capace di connettere creator, tecnologie e comunità attorno a un obiettivo condiviso: costruire un archivio digitale del mondo prima che parti di esso scompaiano per sempre.

È un progetto che parla alla nostra epoca in modo diretto. In un momento in cui la tecnologia viene spesso percepita come fonte di distrazione o accelerazione fine a sé stessa, Project Eternal prova a dimostrare che droni, videocamere 360° e intelligenza artificiale applicata alla grafica possono avere un ruolo concreto nella salvaguardia di ciò che siamo stati — e di chi siamo.

Per saperne di più e partecipare alla campagna, è possibile visitare il sito ufficiale antigravity.tech oppure accedere direttamente alla piattaforma Splatica dedicata al progetto.