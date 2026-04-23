Si continuano a susseguire in Rete le indiscrezioni su iPhone 18, protagonista nelle scorse ore di nuove anticipazioni che potrebbero non fare piacere a chi sta valutando il suo possibile acquisto.

Sembra, infatti, che con tale device Apple potrebbe fare un piccolo passo indietro per quanto riguarda la dotazione hardware, tanto che per i più maliziosi potrebbe finire per essere da considerare più vicino ad un iPhone 18e.

Brutte notizie per iPhone 18

Pare che il lancio di iPhone 18 non sia in programma per la fine dell’estate, come da tradizione per Apple, che a settembre dovrebbe invece presentare solo la gamma iPhone 18 Pro e l’attesissimo iPhone Fold.

La prossima generazione del melafonino “base” dovrebbe invece arrivare con iPhone 18e e, stando a quanto è stato riportato dal leaker Fixed Focus Digital sul social cinese Weibo, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di sfruttare il maggior tempo a disposizione per apportare delle modifiche hardware, con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione ed evitare di dover aumentare il prezzo di vendita.

A dire del leaker, le specifiche dello schermo di iPhone 18 rappresenteranno un passo indietro rispetto a quelle di iPhone 17, allineandosi maggiormente al modello “economico”.

E, sempre secondo Fixed Focus Digital, anche per il processore Apple potrebbe puntare su un leggero downgrade, implementando un chip più simile a quello che sarà utilizzato su iPhone 18e.

Sebbene non sia in dubbio l’utilizzo del processore Apple A20, le sue specifiche tecniche potrebbero essere al di sotto delle aspettative degli utenti, tanto che a livello di prestazioni offerte la differenza rispetto al chip Apple A20 Pro potrebbe rivelarsi notevole.

Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.