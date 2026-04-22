Trovare auricolari Apple di ultima generazione sotto la soglia psicologica dei 100€ è un evento più unico che raro. Oggi, però, questa regola viene infranta da un’offerta imperdibile sugli Apple AirPods 4, i nuovi auricolari wireless lanciati a settembre 2024. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per entrare nell’ecosistema audio di Apple con un prodotto aggiornato, potente e ora incredibilmente conveniente. Dotati del chip H2, lo stesso cuore pulsante degli AirPods Pro 2, questi auricolari promettono un salto di qualità notevole in termini di prestazioni audio e connettività. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chiunque desideri un’esperienza sonora di alto livello senza dover investire cifre importanti. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un best-buy al prezzo attuale.

Apple AirPods 4: la potenza del chip H2 e l’audio spaziale a portata di mano

Gli auricolari Apple AirPods 4 non sono un semplice aggiornamento incrementale, ma un vero e proprio passo avanti nella linea di auricolari standard di Apple. Il merito principale è dell’implementazione del chip H2, che sblocca una serie di funzionalità finora riservate ai modelli Pro. Questo processore garantisce una qualità del suono superiore, con bassi più profondi, acuti più cristallini e una gestione del suono computazionale che ottimizza l’ascolto in tempo reale. L’esperienza diventa ancora più coinvolgente grazie all’Audio Spaziale Personalizzato, che rileva i movimenti della testa per creare un campo sonoro tridimensionale e avvolgente, ideale per film, musica e chiamate.

Il design è stato rivisto per essere più compatto e confortevole, garantendo una vestibilità stabile anche durante l’uso prolungato o l’attività fisica. A questo proposito, la resistenza al sudore e all’acqua li rende compagni affidabili per gli allenamenti. La qualità delle chiamate è stata notevolmente migliorata, con microfoni che isolano la voce dai rumori di fondo in modo più efficace.

Dal punto di vista dell’autonomia, gli AirPods 4 offrono fino a 5 ore di ascolto con una singola carica, mentre la custodia di ricarica con connettore USB-C estende la durata totale fino a 24 ore. L’integrazione con l’ecosistema Apple è, come sempre, impeccabile: l’abbinamento con iPhone, iPad, Mac e Apple Watch è istantaneo e il passaggio da un dispositivo all’altro avviene senza interruzioni.

Chip: Apple H2

Apple H2 Audio: Audio Spaziale Personalizzato con rilevamento dinamico della testa

Audio Spaziale Personalizzato con rilevamento dinamico della testa Design: Compatto e confortevole

Compatto e confortevole Batteria: Fino a 5 ore di ascolto (24 ore totali con custodia)

Fino a 5 ore di ascolto (24 ore totali con custodia) Connettività: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Ricarica: Custodia con porta USB-C

Custodia con porta USB-C Resistenza: A sudore e acqua (IPX4) per auricolari e custodia

L’offerta bomba sotto i 100 euro su Amazon

Questa eccezionale promozione rende gli Apple AirPods 4 accessibili come mai prima d’ora. L’offerta è disponibile su Amazon, uno store che garantisce affidabilità e spedizioni rapide. Il prezzo di listino di questi auricolari è di 149€, ma grazie a questo sconto è possibile acquistarli a soli 99,49€. Si tratta di un taglio di prezzo netto che porta a un risparmio di quasi 50€, corrispondente a uno sconto del 33%.

Un prezzo del genere per un prodotto Apple appena lanciato è estremamente raro e posiziona gli AirPods 4 come la scelta migliore nella loro fascia di prezzo, surclassando la concorrenza per qualità e integrazione software. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, e data l’eccezionalità del prezzo, è probabile che la disponibilità si riduca rapidamente. Non sono richiesti coupon o codici sconto; il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

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