Risolvere il problema delle zone morte del Wi-Fi in casa senza spendere una fortuna è una sfida comune. Il sistema Tenda Nova MW6 WiFi Mesh rompe questa regola, offrendo una soluzione completa ed efficace che oggi diventa ancora più accessibile. Grazie a un’offerta lampo su Amazon, il kit da 3 pezzi, capace di coprire fino a 300m², scende a un prezzo davvero incredibile. Con uno sconto del 43%, questa è un’opportunità eccezionale per chiunque desideri una rete domestica stabile, veloce e senza interruzioni, dal salotto alla camera da letto, fino al giardino. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini di questa promozione imperdibile.

Tenda Nova MW6: copertura totale e gestione smart

Il Tenda Nova MW6 non è un semplice router, ma un sistema Wi-Fi mesh intelligente progettato per creare una rete unificata e performante in tutta la casa. Il cuore del sistema è la sua capacità di far comunicare i tre nodi (o “cubi”) tra loro, garantendo che i vostri dispositivi si connettano sempre al punto di accesso con il segnale più forte, senza alcuna interruzione durante gli spostamenti. Questa tecnologia, nota come roaming senza interruzioni, è ideale per case su più piani o con una planimetria complessa.

Dal punto di vista tecnico, il sistema opera in dual-band AC1200, offrendo velocità fino a 867 Mbps sulla banda a 5GHz e 300 Mbps su quella a 2.4GHz. Questo assicura prestazioni ottimali sia per attività intensive come lo streaming 4K e il gaming online, sia per la navigazione web tradizionale. La presenza di tecnologie avanzate come MU-MIMO e Beamforming migliora ulteriormente l’efficienza: la prima permette di comunicare con più dispositivi contemporaneamente, mentre la seconda concentra il segnale Wi-Fi direttamente verso i client connessi, rafforzando la stabilità.

Ogni unità del Tenda Nova MW6 è dotata di due porte Ethernet Gigabit, un dettaglio fondamentale che permette di collegare via cavo dispositivi che richiedono la massima velocità e stabilità, come console da gioco, smart TV o computer desktop. La configurazione e la gestione sono estremamente semplici grazie all’app Tenda WiFi, disponibile per iOS e Android. Tramite l’app è possibile:

Installare il sistema in pochi minuti.

Monitorare i dispositivi connessi alla rete.

Impostare un efficace Parental Control per gestire l’accesso a internet dei più piccoli.

per gestire l’accesso a internet dei più piccoli. Creare una rete ospiti separata e sicura.

Le specifiche hardware, che includono un processore da 1GHz e 128MB di RAM, garantiscono una gestione fluida del traffico di rete anche con numerosi dispositivi collegati.

Un’offerta da non perdere: dettagli e prezzo

Questa promozione rende il sistema Tenda Nova MW6 una delle soluzioni mesh più convenienti sul mercato. L’offerta è attualmente disponibile su Amazon e riguarda il kit da 3 pezzi, ideale per coprire abitazioni fino a 300 metri quadrati.

Il prezzo di listino di questo kit è di 119,99€, ma grazie allo sconto attuale è possibile acquistarlo a soli 67,87€. Si tratta di un risparmio netto di 52,12€, che corrisponde a uno sconto del 43%. Un’occasione più unica che rara per un prodotto di questa categoria. L’offerta include la spedizione gestita da Amazon, con tutti i vantaggi del caso per gli abbonati al servizio Prime. È importante sottolineare che promozioni di questa entità tendono a esaurirsi rapidamente, sia per la durata limitata nel tempo sia per l’esaurimento delle scorte disponibili.

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