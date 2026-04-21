Il settore dell’arredamento tecnico sta vivendo un momento di forte fermento su Amazon. Mentre l’attesa cresce per la Tech Week, che prenderà ufficialmente il via allo scoccare della mezzanotte con una valanga di promozioni, sono appena apparse alcune offerte in anteprima. Le protagoniste assolute sono le scrivanie della serie CORSAIR Platform:4, postazioni progettate per chi non accetta compromessi tra estetica, solidità e organizzazione dei componenti. Vedere tagli di prezzo che superano i 600 euro rispetto al listino ufficiale su prodotti di questa caratura è un evento raro, che permette di rivoluzionare completamente il proprio setup prima ancora che inizi l’evento principale. Potete seguire l’evoluzione della Tech Week in tempo reale sui nostri canali Telegram indicati a fondo pagina.

Guida alla scelta: quale versione della Corsair Platform:4 fa per voi?

La serie Platform:4 di Corsair è stata concepita per risolvere i problemi cronici delle postazioni gaming e ufficio: il disordine dei cavi e l’ergonomia. La scelta tra i due modelli in sconto oggi dipende esclusivamente dal vostro desiderio di dinamismo durante le ore di lavoro o di gioco.

1. Solidità ed estetica: Corsair Platform:4 ad altezza fissa

Se avete già individuato la vostra posizione di seduta ideale e cercate una scrivania che sia una roccia, il modello ad altezza fissa è la soluzione più razionale. Con dimensioni di 120 cm x 76 cm, offre uno spazio generoso senza risultare ingombrante. Il vero valore aggiunto, oltre al design iconico di Corsair, è il sistema di gestione dei cavi integrato e l’alimentazione USB a portata di mano. Passare da un listino di 949€ a soli 349,90€ la rende probabilmente la miglior scrivania professionale acquistabile oggi per rapporto qualità-prezzo.

2. Ergonomia dinamica: Corsair Platform:4 Elevate

Per chi passa intere giornate davanti al monitor, la versione Elevate rappresenta il top di gamma assoluto. Si tratta di una scrivania elettrica regolabile che permette di alternare la posizione seduta a quella in piedi con il semplice tocco di un tasto. Il sistema include preimpostazioni di memoria per salvare le vostre altezze preferite e, proprio come il modello base, include un supporto per monitor di alta qualità già in confezione. In questo caso il risparmio è ancora più massiccio: dai 1.199,90€ di listino il prezzo crolla a 499,90€ durante questa anteprima della Tech Week.

Le offerte in anteprima Tech Week

Trovate di seguito i link diretti per le due configurazioni Corsair. Trattandosi di anticipazioni, i prezzi potrebbero subire variazioni o le scorte esaurirsi prima ancora dell’inizio ufficiale della mezzanotte.

In conclusione, l’acquisto di una postazione Corsair Platform:4 a questi prezzi è un’opportunità che accade poche volte l’anno. Il sistema modulare di Corsair vi permetterà in futuro di aggiungere accessori ufficiali per espandere ulteriormente la superficie o le funzionalità di ricarica. Vi consigliamo di non attendere la mezzanotte se siete interessati a questi modelli specifici, poiché la natura di queste anteprime Amazon è spesso legata a stock limitati che difficilmente sopravviveranno all’inizio ufficiale della Tech Week.

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