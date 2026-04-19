Trovare un mouse da gaming wireless che unisca prestazioni da competizione, leggerezza estrema e un prezzo accessibile è una sfida costante. ASUS ROG Strix Impact III Wireless rompe questa regola, presentandosi come una soluzione di altissimo livello per i giocatori più esigenti. Questo mouse, noto per il suo sensore da 36.000 DPI e un peso piuma di soli 57 grammi, è ora protagonista di un’offerta imperdibile. Grazie a uno sconto del 37% su Amazon, il suo prezzo crolla a soli 49,99 €, raggiungendo il suo minimo storico e trasformandosi in un’opportunità eccezionale per chiunque desideri migliorare il proprio setup senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Asus Rog Strix Impact III: precisione a 36k DPI e leggerezza record

Il mouse ASUS ROG Strix Impact III Wireless è stato progettato con un unico obiettivo: offrire prestazioni senza compromessi. Il cuore del dispositivo è il sensore ottico ROG AimPoint, capace di raggiungere una risoluzione di 36.000 DPI con una deviazione <1%, garantendo una precisione chirurgica in ogni situazione, specialmente nei giochi FPS dove ogni millimetro conta. La connettività è un altro punto di forza: la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2.4 GHz assicura una latenza quasi inesistente, paragonabile a quella di un mouse cablato, mentre la modalità Bluetooth 5.1 offre versatilità e un’autonomia straordinaria.

Con un peso di appena 57 grammi (esclusa la batteria), questo mouse è uno dei più leggeri della sua categoria. Questa caratteristica si traduce in movimenti più rapidi, agili e meno affaticanti durante le lunghe sessione di gioco. La batteria è un altro fiore all’occhiello: offre fino a 618 ore di utilizzo in modalità Bluetooth, eliminando l’ansia da ricarica. Per i giocatori che amano personalizzare la propria esperienza, l’ASUS ROG Strix Impact III Wireless integra degli switch meccanici sostituibili a caldo, che permettono di modificare il feedback tattile dei click e di prolungare la vita del mouse. Infine, il ROG Omni Receiver consente di collegare più dispositivi ROG compatibili utilizzando un unico dongle USB, ottimizzando la gestione delle porte.

Di seguito, un riepilogo delle specifiche chiave:

Sensore: ROG AimPoint ottico

ROG AimPoint ottico Risoluzione Massima: 36.000 DPI

36.000 DPI Velocità Massima: 650 IPS

650 IPS Accelerazione Massima: 50 G

50 G Peso: 57 g (senza batteria)

57 g (senza batteria) Connettività: Wireless 2.4 GHz RF (ROG SpeedNova) e Bluetooth 5.1

Wireless 2.4 GHz RF (ROG SpeedNova) e Bluetooth 5.1 Autonomia: Fino a 618 ore (Bluetooth)

Fino a 618 ore (Bluetooth) Switch: Sostituibili a caldo (Hot-Swap)

L’offerta su Amazon: un’occasione da non perdere

Questa promozione rende l’ASUS ROG Strix Impact III Wireless un vero affare. Il prezzo di listino di 79,90 € viene abbattuto, portando il costo finale a soli 49,99 € su Amazon. Si tratta di un risparmio netto di 29,91 €, che corrisponde a uno sconto del 37%. Questo è il prezzo più basso mai registrato per questo modello, configurandosi come un’opportunità unica per acquistare un mouse da gaming di fascia alta a un prezzo da fascia media.

L’offerta è valida sulla colorazione nera ed è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi logistici e di garanzia offerti dalla piattaforma. Data l’eccezionalità dello sconto e la popolarità del prodotto, è consigliabile agire in fretta, poiché promozioni di questo tipo possono avere una durata limitata o esaurire rapidamente le scorte disponibili.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.