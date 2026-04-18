Insta360 annuncia il lancio di un’interessante novità per gli utenti europei: prende il via un nuovo programma di permuta, che offre una soluzione più semplice e sostenibile per il passaggio a una nuova generazione di videocamere del marchio. Il servizio funziona come qualsiasi altro programma simile che già conosciamo: permette di scambiare dispositivi usati ottenendo un compenso economico detratto dall’acquisto di un prodotto nuovo.

Arriva in Europa e in Italia il nuovo programma di permuta di Insta360

Insta360 annuncia il debutto di un nuovo programma di permuta in Europa, creato come risposta a una sfida importante dell’uso tecnologico di questi tempi: tantissimi dispositivi elettronici ancora funzionanti restano inutilizzati nei cassetti. Proprio per questo può essere utile la novità lanciata dal noto marchio, che vuole unire semplicità e approccio responsabile.

Il nuovo programma è completamente digitalizzato ed è progettato per risultare di semplice utilizzo: durante l’acquisto di un nuovo prodotto, è possibile aggiungere un vecchio dispositivo per ottenere subito una stima del suo valore. Una volta concluso l’acquisto, l’usato viene inviato e successivamente ispezionato da Danghuan, partner di Insta360: se non ci sono discrepanze, l’importo corrispondente viene quindi versato tramite bonifico bancario, andando a “rimborsare” almeno una parte dell’importo speso sul nuovo; altrimenti viene proposta una nuova stima prima della conferma.

Tutto il procedimento avviene online, e la spedizione è gratuita. Inoltre, tutti i dispositivi inviati vengono sottoposti a una cancellazione professionale dei dati. La novità punta a ridurre i rifiuti elettronici, e a facilitare il recupero e il riutilizzo dei dispositivi esistenti per una maggiore sostenibilità.

Il programma accetta non solo i dispositivi Insta360, ma anche quelli di altri marchi come DJI e GoPro, oltre a diversi smartphone. Naturalmente il valore dipende dal modello e dalle condizioni, e alcune action cam o videocamere a 360° recenti possono superare i 112 euro di valore di permuta.

Il nuovo programma di permuta dell’usato di Insta360 è già disponibile sullo shop online ufficiale: potete trovare l’indicazione nelle singole pagine di acquisto, oppure dare un’occhiata alla pagina dedicata al servizio.