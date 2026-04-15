Il team di WhatsApp non si ferma mai: la nuova versione beta 2.26.15.6 per Android porta in luce una funzionalità ancora in sviluppo che potrebbe cambiare il modo in cui gestiamo la sicurezza del nostro account, introducendo notifiche in tempo reale per i dispositivi collegati.

A scoprire questa novità è stato WABetaInfo, che ha analizzato il codice della build e individuato i riferimenti alla nuova funzione prima ancora che questa sia disponibile anche solo per i tester. L’obiettivo dichiarato è preciso: prevenire gli accessi non autorizzati senza costringere a controllare manualmente la schermata “Dispositivi collegati” ogni volta che si vuole verificare la situazione.

Attualmente, chi vuole sapere quali dispositivi sono connessi al proprio account deve aprire manualmente quella sezione, scorrere l’elenco delle sessioni attive e, se necessario, rimuovere i device non riconosciuti. Un sistema che funziona, certo, ma che richiede una certa proattività da parte dell’utente e che difficilmente si presta a intercettare un accesso non autorizzato nel momento esatto in cui avviene.

Come funzionerà la nuova notifica

La logica della funzione è semplice ma efficace: quando un dispositivo collegato al proprio account viene attivato contemporaneamente a quello principale, quest’ultimo riceverà una notifica immediata. In pratica, se stai usando WhatsApp sul tuo smartphone e qualcun altro, su un altro device associato al tuo account, avvia una sessione nello stesso momento, verrai avvisato in tempo reale.

Questo approccio trasforma la gestione dei dispositivi collegati da un controllo passivo e periodico a un sistema di monitoraggio attivo, molto più utile per chi vuole tenere sotto controllo la propria privacy. L’idea è quella di ridurre la finestra di tempo in cui un accesso indesiderato potrebbe passare inosservato, che nella configurazione attuale potrebbe essere anche molto lunga.

Vale la pena sottolineare che la funzionalità è ancora in una fase di sviluppo abbastanza precoce: non è disponibile nemmeno per i partecipanti al programma beta, il che significa che potrebbero volerci settimane o mesi prima di vederla arrivare in una versione stabile. WhatsApp non ha comunicato tempistiche ufficiali al riguardo.