GoPro alza ufficialmente l’asticella nel segmento delle fotocamere compatte professionali con la nuova serie MISSION 1, composta da tre modelli distinti pensati per registi e creator esigenti. Sensore da 1 pollice da 50 megapixel, processore GP3 a 5nm e capacità di ripresa fino a 8K60: sulla carta, questi dispositivi promettono prestazioni mai viste in un fattore di forma così contenuto.

La lineup si articola in tre varianti: MISSION 1 PRO, MISSION 1 e la più specialistica MISSION 1 PRO ILS, quest’ultima dotata di un sistema a obiettivi intercambiabili Micro Quattro Terzi (MQT). Tutti e tre i modelli condividono lo stesso sensore da 1″ con pixel nativi da 1,6 µm e pixel combinati da 3,2 µm in modalità Quad Bayer, che garantiscono una maggiore acquisizione di luce e prestazioni di livello professionale anche in condizioni di scarsa illuminazione, con una gamma dinamica che arriva fino a 14 stop a livello di sensore.

Come dichiarato da Nicholas Woodman, fondatore e CEO di GoPro:

«La serie MISSION 1 rappresenta l’apice delle prestazioni per le fotocamere cinematografiche compatte a costo contenuto. I nostri clienti professionisti più esigenti ci chiedevano da anni questa linea di fotocamere, e finalmente siamo riusciti a soddisfare le loro esigenze.»

Nuova famiglia Mission 1: modelli e specifiche tecniche

La MISSION 1 PRO è il modello di punta della serie e si distingue per i frame rate più elevati della categoria: 8K60p, 4K240 e persino 1080p960 (quest’ultimo disponibile in burst fino a 10 secondi). Supporta inoltre la registrazione Open Gate in 8K30 e 4K120 nel formato 4:3, offrendo la massima flessibilità in fase di montaggio e adattamento a diverse piattaforme. Il bitrate raggiunge i 240 Mbps in H.265, con la possibilità di arrivare a 300 Mbps tramite aggiornamento firmware gratuito attraverso GoPro Labs. La registrazione avviene in HLG-HDR con profondità di colore a 10 bit e GP-Log2, con supporto alla sincronizzazione del timecode per riprese multicamera.

Il modello base MISSION 1 mantiene le stesse caratteristiche costruttive ma con frame rate leggermente ridotti: 8K30, 4K120 e 1080p240 in 16:9, oltre a video 4K120 e 1440p240 in 4:3. La MISSION 1 PRO ILS, invece, condivide il sensore e il processore del modello PRO aggiungendo la compatibilità con obiettivi MQT, configurandosi come una fotocamera mirrorless ultra-compatta a tutti gli effetti, pensata per chi necessita di versatilità cinematografica superiore.

Sul fronte dell’autonomia, il nuovo processore GP3 e la batteria Enduro 2 (compatibile anche con le precedenti HERO13 Black) garantiscono oltre 5 ore di registrazione a 1080p30 e oltre 3 ore a 4K30 con una singola carica. In modalità 8K 4:3 Open Gate, la MISSION 1 PRO è certificata per 96 minuti di registrazione continua a frame rate standard, mentre a 8K60p i tempi scendono a 74 minuti con flusso d’aria adeguato e 37 minuti senza. L’obiettivo nativo copre un campo visivo di 159°, e entrambi i modelli MISSION 1 e MISSION 1 PRO sono impermeabili fino a 20 metri senza necessità di custodia aggiuntiva.

GoPro sottolinea anche il vantaggio dimensionale del sensore rispetto alla concorrenza diretta: il sensore della MISSION 1 PRO sarebbe 25,4% più grande rispetto a quello del DJI Osmo Action 6 e 43,8% più grande di quello dell’Insta360 Ace Pro 2, con una cattura di luce superiore del 77% per pixel alla risoluzione 8K. L’ecosistema si completa con una serie di accessori dedicati, tra cui un sistema di microfoni wireless, una nuova impugnatura Point-and-Shoot e il modulo Media Mod per l’espansione degli I/O.

I prezzi ufficiali e ulteriori dettagli verranno svelati allo stand GoPro (C5519) alla fiera NAB dal 19 al 22 aprile. I preordini per MISSION 1 PRO, MISSION 1 PRO Grip Edition e MISSION 1 apriranno il 21 maggio, con disponibilità nei negozi dal 28 maggio. I modelli MISSION 1 PRO ILS, MISSION 1 PRO Creator Edition e MISSION 1 PRO Ultimate Creator Edition arriveranno invece nel corso del Q3 2026, indicativamente tra luglio e settembre. L’annuncio ha già avuto un impatto tangibile sul mercato finanziario: il titolo GPRO ha registrato un balzo del 26% in settimana, con gli analisti che prevedono una crescita dei ricavi del 23% per l’anno in corso.