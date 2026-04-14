In un’epoca in cui gli abbonamenti software erodono silenziosamente i budget aziendali e personali, Godeal24 lancia una promozione che rimette in discussione il modello economico imposto da Microsoft negli ultimi anni. Office 2021 Professional a 31,55 euro e Windows 11 Pro a 13,55 euro, entrambi con licenza perpetua a vita, costano meno di quanto molti utenti spendono in pochi mesi per mantenere attivi i servizi cloud.

Il confronto è brutale: tre mesi di Microsoft 365 Personal (6,99 euro al mese) costano circa 21 euro. Con poco più di questa cifra, Godeal24 offre una licenza Office completa che non scade mai, non richiede rinnovi, non si blocca se si dimentica il pagamento. È il ritorno al modello tradizionale del software, quello che si compra una volta e si usa per sempre, fino a quando non si decide autonomamente di aggiornare.

Le offerte principali: Office e Windows ai minimi storici

La promozione copre l’intero ecosistema produttivo Microsoft, con riduzioni che arrivano fino al 62%. I prezzi includono tutte le applicazioni professionali standard: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, con supporto completo per la modifica di documenti, l’analisi dati, la creazione di presentazioni e la gestione email su Windows e macOS.

Office 2021 (con codice sconto SGO62):

Windows (con codice sconto SGO50):

Bundle combinati e licenze volume

Per chi cerca una soluzione completa, i bundle Windows + Office offrono ulteriori risparmi:

Bundle (con codice sconto SGO62):

Le licenze volume, pensate per aziende o professionisti con più dispositivi, eliminano completamente la necessità dei codici sconto:

Licenze volume (senza codice sconto):

Software aggiuntivi e utility

La promozione si estende anche a software di terze parti, con particolare attenzione ai tool di recupero dati e gestione sistema di EaseUS, brand con oltre 20 anni di esperienza nel settore:

Garanzie e affidabilità

Godeal24 vanta un rating di 4,8 su 5 stelle su Trustpilot con oltre mille recensioni verificate. Il processo è completamente digitalizzato: pagamento sicuro tramite carta o PayPal, consegna immediata delle chiavi di licenza via email, attivazione garantita o rimborso completo.

Le licenze sono genuine, perpetue e non richiedono connessione internet continuativa dopo l’attivazione iniziale. Per chi è stanco di pagamenti ricorrenti, notifiche di rinnovo e blocchi improvvisi del software, queste offerte rappresentano un ritorno alla semplicità del vecchio modello: compri, attivi, usi.

La promozione è limitata nel tempo e nelle quantità disponibili. Per applicare gli sconti, è sufficiente inserire il codice appropriato (SGO62 per Office, SGO50 per Windows) al momento del checkout.