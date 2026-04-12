Octopus Energy aggiorna le proprie tariffe per il mercato italiano in un contesto energetico reso instabile dalle recenti guerre internazionali. Nonostante i prezzi siano più alti di qualche centesimo rispetto allo scorso anno, l’operatore mantiene le condizioni più vantaggiose del mercato, grazie soprattutto ai costi di commercializzazione tra i più bassi in assoluto. Un’opportunità concreta per chi vuole contenere le spese energetiche in un periodo di forte volatilità. La proposta è disponibile sia per chi vuole passare a Octopus che per i clienti già attivi.

I dettagli dell’offerta: luce e gas al miglior prezzo di mercato

Octopus Energy continua a offrire infatti uno dei costi di commercializzazione più bassi in assoluto, che rimane fissato a soli 6€ al mese (72€ all’anno). Un valore che continua a distanziare nettamente la concorrenza, dove le tariffe oscillano tipicamente tra 120€ e 144€ annui. Tradotto in termini pratici, significa un risparmio annuale tra 48€ e 72€ rispetto alle offerte standard del mercato.

L’offerta, valida dal 10 al 15 aprile 2026, prevede per la tariffa Octopus Fissa 12M un prezzo della materia prima luce di 0,132€/kWh. Sebbene il prezzo sia più alto di qualche centesimo rispetto allo scorso anno a causa dell’instabilità del mercato energetico legata alle recenti guerre, si tratta comunque della tariffa più competitiva attualmente disponibile, sia per il prezzo al kWh che soprattutto per il costo di commercializzazione. Ideale per chi desidera la certezza di un costo bloccato per un anno intero. Come sempre, i prezzi sono comunicati IVA e imposte escluse, perdite incluse, secondo gli standard di trasparenza del settore.

Chi invece preferisce seguire l’andamento del mercato può optare per Octopus Flex, con un prezzo indicizzato a PUN Mono + 0,0088€/kWh e lo stesso vantaggioso costo di commercializzazione di 6€ al mese.

Anche il gas naturale mantiene condizioni competitive: il prezzo è fissato a 0,54€/Smc per la tariffa fissa, mentre la versione Flex viene proposta a PSVDAm + 0,06€/Smc. In entrambi i casi, il costo di commercializzazione si attesta a 7€ al mese (84€ annui), mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo nonostante le tensioni internazionali.

Luce Gas Periodo promozione Dal 10 al 15 aprile 2026 Dal 10 al 15 aprile 2026 Costo commercializzazione 6€ / mese (72€ / anno) Concorrenza: 120–144€ / anno Risparmio: 48–72€ / anno 7€ / mese (84€ / anno) Prezzo energia Fissa 12M: 0,132€/kWh Flex: PUN Mono + 0,0088€/kWh Fissa: 0,54€/Smc Flex: PSVDAm + 0,06€/Smc Condizioni prezzi IVA e imposte escluse, perdite incluse IVA e imposte escluse

Cambio tariffa semplice anche per chi è già cliente

Per riepilogare:

Uno degli aspetti che distingue Octopus Energy dalla concorrenza è la possibilità di aggiornare le condizioni contrattuali anche per chi è già cliente. Non servono procedure complicate: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero dedicato 02 3858 2776 per richiedere il passaggio alle nuove condizioni più vantaggiose. L’attivazione avverrà automaticamente dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Come abbiamo documentato nella nostra recensione di Octopus Energy, questa flessibilità è reale e funziona davvero. Anche chi ha un contratto a prezzo fisso in corso può richiedere il cambio senza vincoli o penali, dimostrando un approccio orientato alla massima trasparenza verso i consumatori.

Approfitta delle migliori condizioni di mercato

L’offerta ha una validità fino al 15 aprile 2026, salvo eventuali proroghe o modifiche che l’operatore potrebbe decidere. Il mercato energetico è per natura volatile, e le condizioni commerciali possono cambiare rapidamente in base all’andamento dei prezzi all’ingrosso. Approfittare di queste condizioni è un’opportunità concreta per alleggerire le bollette: chi non è ancora cliente può completare il passaggio gratuitamente attraverso la procedura online, mentre chi è già con Octopus può sfruttare il pratico canale WhatsApp, che garantisce risposte rapide e assistenza diretta in tempi brevi.

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