Trovare auricolari true wireless che combinino una cancellazione del rumore adattiva di alto livello e un audio Hi-Res sotto la soglia dei 150€ è spesso un’impresa. Solitamente si è costretti a scendere a compromessi, rinunciando alla qualità sonora, all’efficacia dell’isolamento acustico o a un’autonomia degna di nota. JBL Live Flex 3 arriva a sfidare questa regola con un’offerta che li posiziona in una fascia di prezzo incredibilmente aggressiva. Parliamo di un dispositivo che punta a un’esperienza premium, ora disponibile con uno sconto del 35% su Amazon, un’opportunità davvero notevole per un modello così recente e performante. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un acquisto da considerare seriamente.

JBL Live Flex 3: audio ad alta risoluzione e cancellazione del rumore senza compromessi

Gli auricolari JBL Live Flex 3 si presentano come una soluzione audio completa, pensata per chi non vuole rinunciare a nulla. Il cuore del sistema è rappresentato dai driver dinamici da 12mm, capaci di riprodurre un suono potente e dettagliato, coprendo una gamma di frequenza che va da 20 Hz a 40 kHz. Questo si traduce nel supporto all’audio ad alta risoluzione (Hi-Res Audio), che garantisce una fedeltà sonora superiore, e nel celebre JBL Signature Sound, un’equalizzazione bilanciata che esalta ogni traccia musicale. A questo si aggiunge la tecnologia JBL Spatial Sound, che crea un’esperienza d’ascolto immersiva e tridimensionale.

Uno dei punti di forza più significativi è la cancellazione del rumore adattiva (True Adaptive Noise Cancelling). Questa tecnologia analizza in tempo reale i rumori ambientali e adatta l’intensità della cancellazione per offrire il miglior isolamento possibile, sia che vi troviate su un mezzo pubblico affollato o in un ufficio silenzioso. Le chiamate sono altrettanto impeccabili, grazie alla presenza di ben 6 microfoni che catturano la voce con chiarezza, eliminando i disturbi di fondo. L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: fino a 50 ore di riproduzione totale sfruttando le ricariche fornite dalla Smart Charging Case, una custodia intelligente che permette di gestire le impostazioni senza dover usare l’app sullo smartphone. Infine, la certificazione IP54 li rende resistenti a sudore e schizzi d’acqua, rendendoli compagni ideali anche durante l’attività sportiva.

Driver : Dinamici da 12mm

: Dinamici da 12mm Audio : Hi-Res Audio, JBL Signature Sound, JBL Spatial Sound

: Hi-Res Audio, JBL Signature Sound, JBL Spatial Sound Cancellazione del Rumore : True Adaptive Noise Cancelling

: True Adaptive Noise Cancelling Autonomia : Fino a 50 ore totali con la custodia di ricarica

: Fino a 50 ore totali con la custodia di ricarica Microfoni : 6 microfoni per chiamate cristalline

: 6 microfoni per chiamate cristalline Resistenza : Certificazione IP54 (resistenza a sudore e schizzi)

: Certificazione IP54 (resistenza a sudore e schizzi) Custodia: Smart Charging Case per controlli app-free

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende i JBL Live Flex 3 un’occasione estremamente interessante. Il prezzo di listino di questi auricolari è di 199,99€, una cifra giustificata dalla dotazione tecnica di alto livello. Grazie all’offerta attualmente attiva su Amazon, è possibile acquistarli al prezzo eccezionale di soli 129€.

Questo si traduce in uno sconto netto del 35%, con un risparmio concreto di ben 70,99€ sul prezzo originale. Si tratta di un calo di prezzo significativo, che porta un prodotto di fascia alta a competere direttamente con modelli di categoria inferiore. L’offerta è disponibile per diverse colorazioni, inclusa l’apprezzata variante Viola, permettendo di scegliere quella che meglio si adatta al proprio stile. Trattandosi di un’offerta a tempo e con scorte potenzialmente limitate, si consiglia agli interessati di approfittarne prima che il prezzo torni a salire.

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