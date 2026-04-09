Aqara lancia Multi-State Sensor P100, un sensore intelligente che ridefinisce il concetto di monitoraggio domestico combinando in un unico dispositivo le funzionalità di sensore per porte e finestre e sensore di movimento avanzato. Il prodotto è già disponibile sullo store ufficiale Aqara al prezzo di 29,99 euro, mentre arriverà su Amazon a partire dal 12 maggio.

Un sensore, due modalità

Aqara Multi-State Sensor P100 si distingue per la sua doppia modalità operativa. In modalità monitoraggio apertura e chiusura, funziona come un classico sensore per porte e finestre, ma con un vantaggio significativo, il design monoblocco elimina la necessità di allineare perfettamente due componenti separati come nei sensori magnetici tradizionali. Questo lo rende più semplice da installare e più affidabile nel tempo, anche quando porte e finestre si abbassano leggermente con l’usura.

La seconda modalità, chiamata monitoraggio oggetti, è disponibile solo quando il sensore viene utilizzato con protocollo Zigbee tramite un hub Aqara. In questa configurazione, il dispositivo si trasforma in uno strumento di rilevamento avanzato capace di riconoscere orientamento (orizzontale, verticale, inclinato), movimento, caduta, vibrazione e triplo tocco. Questa versatilità apre scenari d’uso molto diversi rispetto ai sensori tradizionali, dal monitoraggio i cassetti e casseforti alla rilevazione di rottura di vetri, dal controllo dell’assunzione di farmaci alla cura di anziani e animali domestici.

Sul fronte della compatibilità, P100 supporta sia il protocollo Thread che Zigbee, con certificazione Matter che garantisce l’integrazione con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings e Home Assistant. La modalità Thread offre il monitoraggio base apertura e chiusura, mentre la modalità Zigbee sblocca tutte le funzionalità avanzate. È possibile passare da un protocollo all’altro in base alle proprie esigenze, ma può essere attiva solo una modalità alla volta.

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L’installazione è estremamente semplificata grazie al formato monoblocco che si applica su qualsiasi superficie piana tramite adesivo. La calibrazione avviene premendo rapidamente tre volte il pulsante superiore, e il sensore memorizza l’angolo esatto di montaggio come posizione di riferimento. Dieci livelli di sensibilità regolabili permettono di adattare il comportamento a diversi ambienti e situazioni, mentre l’algoritmo di auto-apprendimento basato su intelligenza artificiale corregge automaticamente le piccole derive nel tempo, riducendo i falsi allarmi.

In modalità Zigbee con l’app Aqara Home, il sensore offre un controllo granulare sugli eventi da monitorare. Invece di ricevere notifiche per ogni tipo di attività, è possibile selezionare solo gli eventi specifici rilevanti per il proprio caso d’uso, come movimento o caduta, prolungando la durata della batteria ed eliminando notifiche non necessarie. L’app registra inoltre una cronologia dettagliata di tutti gli eventi con grafici visualizzati, facilitando l’identificazione di pattern e anomalie.

Le automazioni possibili sono numerose e basate su trigger contestuali precisi. Ad esempio, se il sensore rileva che la porta del balcone è rimasta aperta per dieci minuti, può spegnere automaticamente il condizionatore per evitare sprechi energetici. Oppure, se montato su una sedia da gaming, può rilevare movimento e attivare l’illuminazione della postazione.

Il consumo energetico è stato ottimizzato per garantire una lunga durata della batteria, con intervalli di segnalazione configurabili da cinque secondi a cinque minuti in modalità oggetti. Il dispositivo è disponibile in due colorazioni, bianco e grigio, ed è progettato esclusivamente per uso interno, evitando l’esposizione diretta alla pioggia. Aqara Multi-State Sensor P100 rappresenta un’evoluzione interessante nel panorama dei sensori smart home, offrendo flessibilità e funzionalità avanzate a un prezzo contenuto.