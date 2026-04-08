Nel corso delle ultime ore, la compagnia cinese Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Europa del suo ultimo modello di monitor, destinato a soluzioni PC desktop, lanciato in precedenza sui restanti mercati del mondo: scopriamone insieme le specifiche tecniche nel dettaglio.

Xiaomi A27Qi 2026: tutte le specifiche tecniche

Le specifiche tecniche hanno subito un discreto salto in avanti rispetto al modello precedente, lanciato giusto qualche mese fa sul mercato: si parla infatti di un pannello IPS con 27 pollici di diagonale più veloce del 25%, in grado potenzialmente di restituire immagini più nitide, un contrasto che arriva al rapporto 1300:1, oltre che una fedeltà cromatica maggiore (ideale per i professionisti, soprattutto), grazie al suppporto alla calibrazione ∆E<1. La risoluzione si mantiene uguale ai 1440p del modello precedente, oltre che 6 millisecondi di input lag e un angolo di visione pari a 178 gradi, e un picco di luminosità pari a 300 nit.

Lo stesso monitor di Xiaomi offre inoltre la certificazione TÜV Rheinland per bassi livelli di luce blu, che consentono di salvaguardare la salute visiva dell’utente, soprattutto nel caso di esposizioni particolarmente prolungate.

Al momento in cui scriviamo, Xiaomi A27Qi 2026 è disponibile anche in Repubblica Ceca, Germania, Spagna e nel Regno Unito, ad un prezzo indicativo di circa 100 euro, con leggere differenze di costo in base alla nazione di riferimento. Nessuna informazione specifica in merito al mercato italiano, invece: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Xiaomi, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi giorni o settimane.