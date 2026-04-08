Oggi, 8 aprile 2026, scatta l’obbligo per le compagnie di assicurazione di fornire il modulo CAI in formato digitale. Stiamo parlando della Constatazione Amichevole di Incidente: gli automobilisti possono ora optare per la versione digitale oppure per quella cartacea tradizionale, che non andrà (almeno per ora) in pensione.

Scatta oggi l’obbligo per la Constatazione amichevole digitale

Come certamente saprete, la Constatazione amichevole è un modulo che deve essere compilato in caso di sinistro per indicare i dati del veicolo, delle persone coinvolte e i dettagli delle dinamiche dell’incidente. Per questo esiste il modulo CAI (ex CID). Nell’ottobre 2024 l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha avviato la revisione del Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008 e ha introdotto la possibilità di segnalare un incidente anche online o via app. Nel Regolamento n.56 approvato alla fine di marzo 2025, è stato stabilito che le compagnie assicurative siano costrette a fornire ai propri clienti un’app o un portale web per poter compilare e inviare in via telematica una versione dematerializzata della constatazione amichevole.

Il regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, e ha concesso 12 mesi di tempo alle compagnie di assicurazione per adeguarsi. Questo termine è scaduto, e da oggi, 8 aprile 2026, le assicurazioni devono fornire l’alternativa digitale al classico modulo cartaceo. Il modulo digitale deve soddisfare i requisiti di sicurezza stabiliti per la firma elettronica avanzata del regolamento eIDAS, e può essere firmato dai conducenti tramite carta d’identità elettronica (CIE) o tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

In base al regolamento, il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o, in alternativa, su dispositivo informatico, a scelta dell’assicurato. Le imprese di assicurazione devono mettere a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica.

Rimane dunque la possibilità di scelta per l’automobilista. La decisione di lasciare comunque il modulo cartaceo è stata presa per venire incontro a tutti: la sola versione digitale potrebbe infatti complicare la sottoscrizione nell’immediatezza di sinistro, a maggior ragione nei casi in cui i sottoscrittori del modulo sono persone con scarsa dimestichezza.