Chi dice che per animare una festa o un’uscita all’aperto serva un budget elevato? Oraolo riscrive le regole con una promozione quasi incredibile sulla sua Cassa Bluetooth da 24W: una vera e propria bomba 2×1 che permette di portarsi a casa due altoparlanti al prezzo di uno. Questo significa che ogni cassa vi costerà appena 15€, un prezzo mai visto per un dispositivo con queste caratteristiche. L’offerta è una di quelle da non lasciarsi scappare, specialmente per chi cerca una soluzione audio versatile, potente e pronta a tutto, senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del prodotto e i termini di questa promozione imperdibile.

Le casse bluetooth per l’estate: potenza, luci rgb e impermeabilità

Oraolo Cassa Bluetooth si presenta come un altoparlante wireless pensato per chi non vuole compromessi tra portabilità e qualità audio. Il suo design cilindrico lo rende facile da trasportare, ma al suo interno nasconde una potenza sorprendente, ideale per animare feste, escursioni o semplici momenti di relax all’aperto. La combinazione di specifiche moderne e una costruzione robusta lo rende un prodotto estremamente versatile, soprattutto al prezzo a cui viene proposto.

Le caratteristiche tecniche principali che lo rendono un best-buy con questa offerta sono:

Potenza Audio da 24W: I doppi driver integrati erogano un suono stereo potente, con bassi profondi e alti cristallini. La potenza è più che sufficiente per coprire ambienti di medie dimensioni o per farsi sentire chiaramente all’aperto.

I doppi driver integrati erogano un suono stereo potente, con bassi profondi e alti cristallini. La potenza è più che sufficiente per coprire ambienti di medie dimensioni o per farsi sentire chiaramente all’aperto. Connettività Completa: Dotato di tecnologia Bluetooth 5.4 , assicura una connessione wireless stabile, veloce e a basso consumo energetico con smartphone, tablet e altri dispositivi. Per la massima versatilità, offre anche un ingresso AUX e uno slot per schede TF/MicroSD , permettendo di riprodurre musica da qualsiasi fonte.

Dotato di tecnologia , assicura una connessione wireless stabile, veloce e a basso consumo energetico con smartphone, tablet e altri dispositivi. Per la massima versatilità, offre anche un ingresso e uno slot per schede , permettendo di riprodurre musica da qualsiasi fonte. Luci RGB Dinamiche: Per aggiungere un tocco di atmosfera, la cassa integra un sistema di illuminazione RGB che si sincronizza con il ritmo della musica, trasformando ogni ascolto in una piccola festa visiva.

Per aggiungere un tocco di atmosfera, la cassa integra un sistema di che si sincronizza con il ritmo della musica, trasformando ogni ascolto in una piccola festa visiva. Impermeabilità IPX6: La certificazione IPX6 garantisce una protezione completa contro forti getti d’acqua e pioggia battente. Questa caratteristica la rende la compagna ideale per la spiaggia, la piscina o qualsiasi avventura all’aperto senza timore di danneggiarla.

La certificazione garantisce una protezione completa contro forti getti d’acqua e pioggia battente. Questa caratteristica la rende la compagna ideale per la spiaggia, la piscina o qualsiasi avventura all’aperto senza timore di danneggiarla. Funzionalità Aggiuntive: Include un microfono integrato per gestire le chiamate in vivavoce direttamente dall’altoparlante, offrendo una comodità ulteriore durante l’utilizzo.

Dettagli della promozione bomba su Amazon

L’offerta attualmente attiva su Amazon è tanto semplice quanto vantaggiosa. Si tratta di una promozione 2×1: aggiungendo due unità di Oraolo Cassa Bluetooth al carrello, il prezzo totale si aggiornerà automaticamente a quello di una singola unità. In pratica, ne pagate una e la seconda è in regalo.

Vediamo i dettagli economici:

Prezzo di una singola cassa: 29,99€

Prezzo con promozione 2×1: 29,99€ per due casse

Costo effettivo per altoparlante: 15,00€

Prezzo di listino per due unità: 59,99€

59,99€ Risparmio totale: 29,99€ (50%)

Questa promozione rende il rapporto qualità-prezzo semplicemente imbattibile. È l’occasione perfetta per acquistare un set di altoparlanti per sé e per un amico, oppure per creare un sistema stereo ancora più coinvolgente posizionando le due casse in punti diversi della stanza. L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe terminare senza preavviso, pertanto si consiglia di approfittarne finché è attiva. La vendita e la spedizione sono gestite da un venditore terzo sul marketplace di Amazon.

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