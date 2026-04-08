Chi dice che per animare una festa o un’uscita all’aperto serva un budget elevato? Oraolo riscrive le regole con una promozione quasi incredibile sulla sua Cassa Bluetooth da 24W: una vera e propria bomba 2×1 che permette di portarsi a casa due altoparlanti al prezzo di uno. Questo significa che ogni cassa vi costerà appena 15€, un prezzo mai visto per un dispositivo con queste caratteristiche. L’offerta è una di quelle da non lasciarsi scappare, specialmente per chi cerca una soluzione audio versatile, potente e pronta a tutto, senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del prodotto e i termini di questa promozione imperdibile.
Indice:
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Smart Tracker, compatibile con Apple Find My e Google Android Find Hub
Le casse bluetooth per l’estate: potenza, luci rgb e impermeabilità
Oraolo Cassa Bluetooth si presenta come un altoparlante wireless pensato per chi non vuole compromessi tra portabilità e qualità audio. Il suo design cilindrico lo rende facile da trasportare, ma al suo interno nasconde una potenza sorprendente, ideale per animare feste, escursioni o semplici momenti di relax all’aperto. La combinazione di specifiche moderne e una costruzione robusta lo rende un prodotto estremamente versatile, soprattutto al prezzo a cui viene proposto.
Le caratteristiche tecniche principali che lo rendono un best-buy con questa offerta sono:
- Potenza Audio da 24W: I doppi driver integrati erogano un suono stereo potente, con bassi profondi e alti cristallini. La potenza è più che sufficiente per coprire ambienti di medie dimensioni o per farsi sentire chiaramente all’aperto.
- Connettività Completa: Dotato di tecnologia Bluetooth 5.4, assicura una connessione wireless stabile, veloce e a basso consumo energetico con smartphone, tablet e altri dispositivi. Per la massima versatilità, offre anche un ingresso AUX e uno slot per schede TF/MicroSD, permettendo di riprodurre musica da qualsiasi fonte.
- Luci RGB Dinamiche: Per aggiungere un tocco di atmosfera, la cassa integra un sistema di illuminazione RGB che si sincronizza con il ritmo della musica, trasformando ogni ascolto in una piccola festa visiva.
- Impermeabilità IPX6: La certificazione IPX6 garantisce una protezione completa contro forti getti d’acqua e pioggia battente. Questa caratteristica la rende la compagna ideale per la spiaggia, la piscina o qualsiasi avventura all’aperto senza timore di danneggiarla.
- Funzionalità Aggiuntive: Include un microfono integrato per gestire le chiamate in vivavoce direttamente dall’altoparlante, offrendo una comodità ulteriore durante l’utilizzo.
Dettagli della promozione bomba su Amazon
L’offerta attualmente attiva su Amazon è tanto semplice quanto vantaggiosa. Si tratta di una promozione 2×1: aggiungendo due unità di Oraolo Cassa Bluetooth al carrello, il prezzo totale si aggiornerà automaticamente a quello di una singola unità. In pratica, ne pagate una e la seconda è in regalo.
Vediamo i dettagli economici:
- Prezzo di una singola cassa: 29,99€
- Prezzo con promozione 2×1: 29,99€ per due casse
- Costo effettivo per altoparlante: 15,00€
- Prezzo di listino per due unità: 59,99€
- Risparmio totale: 29,99€ (50%)
Questa promozione rende il rapporto qualità-prezzo semplicemente imbattibile. È l’occasione perfetta per acquistare un set di altoparlanti per sé e per un amico, oppure per creare un sistema stereo ancora più coinvolgente posizionando le due casse in punti diversi della stanza. L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe terminare senza preavviso, pertanto si consiglia di approfittarne finché è attiva. La vendita e la spedizione sono gestite da un venditore terzo sul marketplace di Amazon.
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