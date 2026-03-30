I dispositivi connessi all’interno delle case sono sempre di più, e la gestione da smartphone può iniziare a diventare frammentata e poco naturale. Proprio per questo Shelly lancia una novità da installare stabilmente nel cuore della smart home: si tratta di Shelly Wall Display XL, un ampio schermo touch affiancato da pulsanti fisici configurabili.

Shelly lancia Wall Display XL per semplificare e ottimizzare la gestione della smart home

La costante espansione di dispositivi intelligenti all’interno della casa può iniziare a rivelarsi complessa, con monitoraggio e gestione che rischiano di diventare sempre più “complicati” dal solo smartphone. Shelly Wall Display XL vuole essere la risposta, trasformando la smart home in un punto di controllo fisico e sempre accessibile.

La novità del noto marchio mette a disposizione un ampio schermo touch a colori da 10,1 pollici affiancato da quattro pulsanti fisici configurabili: tutto è pensato per semplificare le operazioni di tutti i giorni attraverso un’interfaccia ibrida, che consente di attivare scene e automazioni complesse senza dover sbloccare lo smartphone. Wall Display XL promette un accesso rapido e intuitivo a tutte le funzioni della casa con un centro di comando visibile e sempre accessibile grazie al sensore di prossimità: lo schermo HD restituisce un feedback visivo istantaneo e propone una dashboard fluida ed elegante, con un’interfaccia completamente personalizzabile per la gestione dei dispositivi.

Shelly permette di visualizzare in tempo reale l’impatto elettrico dei singoli elettrodomestici o dell’intera abitazione, e di agire come stazione di controllo ambientale completa attraverso l’integrazione di sensori per la rilevazione della temperatura, dell’umidità e della luminosità, con l’intento di ottimizzare il comfort in ogni momento. Il relè integrato consente il controllo diretto di apparecchi fino a 1500 W.

Shelly Wall Display XL assicura una compatibilità estesa con l’intera gamma di prodotti dell’azienda e con i principali standard del settore. Offre connettività Wi-Fi 6 (dual-band) e Bluetooth 5.4 (risultando dunque semplice da integrare nell’infrastruttura esistente), ma anche doppi altoparlanti stereo (da 2 W), processore quad-core, lettore multimediale integrato con supporto alla radio via Internet e integrazione con Home Assistant per la gestione dell’automazione.

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Prezzo e disponibilità

Shelly Wall Display XL è disponibile all’acquisto in Italia su Domo Domo Store nei colori nero e grigio, al prezzo consigliato di 296,29 euro.