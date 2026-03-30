È in arrivo un nuovo importante aggiornamento per Antigravity A1, il primo drone 360° al mondo con video in 8K.

Ad annunciarlo è stato il produttore, precisando che l’update in questione sarà rilasciato nel corso del prossimo mese e porterà con sé varie interessanti novità, come il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, il controllo vocale, la ripresa timelapse e la cabina di pilotaggio virtuale.

Lanciato la scorsa estate, Antigravity A1 è un drone con un sistema a doppia lente che abilita le riprese a 360 gradi, con obiettivi montati sulla parte superiore e inferiore della fusoliera, così da eliminare i punti ciechi.

Le novità in arrivo per Antigravity A1

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore, Antigravity A1 migliorerà il suo sistema anticollisione: se fino a questo momento il drone poteva evitare solo gli ostacoli frontali o sotto di sé, in seguito all’update potrà contare su un nuovo rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, con la capacità di aggirare attivamente gli oggetti lungo il percorso.

Un’altra novità dell’aggiornamento è rappresentata dall’introduzione dell’opzione Timelapse alle modalità di registrazione Normale e Sky Path, che consentirà agli utenti di realizzare sequenze dinamiche e veloci.

Ed ancora, vengono introdotti i comandi vocali, grazie ai quali sarà ancora più intuitiva e immediata l’attivazione delle Modalità di volo come Sky Genie, Sky Path, Deep Track e Ritorno automatico (basterà pronunciare i relativi comandi).

Tra le altre novità dell’aggiornamento troviamo la modalità Cabina di pilotaggio virtuale, la funzione Stili di percorso e l’opzione Marker per la modalità Sky Path.

Il produttore ricorda che fino al 10 aprile 2026 in Europa gli utenti potranno beneficiare di uno sconto del 15% sui tre pack di Antigravity A1 (Standard, Explorer e Infinity). Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.

Il drone e i suoi accessori sono in vendita anche su Amazon.