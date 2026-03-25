Trovare un desktop compatto con la potenza del nuovo chip Apple M4 a un prezzo accessibile sembrava un’utopia, ma AliExpress sta riscrivendo le regole. Per l’ultimo giorno di offerte, il nuovissimo Apple Mac Mini (2024) è protagonista di una promozione eccezionale, che lo porta a un minimo storico assoluto. Si tratta di un’opportunità unica per professionisti e appassionati di mettere le mani sull’ultima evoluzione del desktop compatto di Cupertino, un vero concentrato di tecnologia proposto a una frazione del suo prezzo di listino. L’offerta è estremamente limitata nel tempo e richiede l’uso di un coupon specifico per massimizzare il risparmio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo Mac Mini un vero affare e tutti i dettagli della promozione.

Apple Mac Mini M4: potenza e compattezza senza compromessi

Il cuore pulsante di questo Apple Mac Mini (2024) è il rivoluzionario chip Apple M4, un processore che segna un nuovo standard in termini di efficienza e prestazioni. La configurazione in offerta vanta una CPU a 10-core, suddivisa in 4 performance core per i carichi di lavoro più intensi e 6 efficiency core per gestire le attività quotidiane con un consumo energetico irrisorio. A questo si affianca una potente GPU a 10-core con accelerazione hardware per i formati multimediali più diffusi, tra cui H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW. Questo lo rende uno strumento ideale per il montaggio video, la modellazione 3D e il fotoritocco professionale.

Il design rimane quello iconico, minimalista ed elegante, con una finitura color argento che si adatta a qualsiasi scrivania senza ingombrare. La dotazione di porte, che include Thunderbolt e USB, garantisce una connettività versatile, mentre la porta Gigabit Ethernet assicura trasferimenti di rete stabili e veloci. Le configurazioni di memoria unificata e storage SSD (disponibili in diverse varianti) permettono al sistema di essere incredibilmente reattivo in ogni situazione.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore : Chip Apple M4 con CPU 10-core

: Chip Apple M4 con CPU 10-core Grafica : GPU 10-core con accelerazione hardware

: GPU 10-core con accelerazione hardware Memoria : Opzioni di memoria unificata (es. 24GB o 32GB)

: Opzioni di memoria unificata (es. 24GB o 32GB) Storage : SSD ultraveloce (da 512GB a 2TB)

: SSD ultraveloce (da 512GB a 2TB) Connettività : Gigabit Ethernet, porte Thunderbolt/USB

: Gigabit Ethernet, porte Thunderbolt/USB Sistema Operativo: macOS

Questo Apple Mac Mini (2024) è perfetto per creativi, sviluppatori e utenti che cercano prestazioni elevate in un formato che non solo non ingombra, ma arreda la scrivania.

Un’offerta da non perdere su AliExpress

L’offerta attuale su AliExpress è particolarmente aggressiva e rende l’acquisto del nuovo Apple Mac Mini (2024) estremamente conveniente. Il prezzo di listino di 729€ scende a un incredibile 513€, ma solo utilizzando un codice sconto specifico. Per ottenere questo prezzo finale, è necessario applicare il coupon ASIT85 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento.

Il risparmio netto è di ben 216€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 30% sul prezzo ufficiale, una percentuale rarissima per un prodotto Apple appena lanciato. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato, in quanto legata alle battute finali delle promozioni in corso su AliExpress, e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. È utile segnalare che, per chi preferisce canali di vendita più tradizionali o valuta una permuta, è attiva una promozione Trade-In su Unieuro con sconti interessanti su vari modelli di Mac. Tuttavia, l’offerta di AliExpress rimane, al momento, la più vantaggiosa in termini di prezzo secco.

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