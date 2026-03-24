Il mercato degli smart ring continua lentamente ma costantemente a evolversi e, come molti di voi avranno imparato a conoscere, Oura Health non è certo tra quelle aziende che aggiornano i propri prodotti con cadenza annuale, anzi, spesso passano anche 3 o 4 anni tra una generazione e l’altra. Proprio per questo motivo, ogni anticipazione su un nuovo modello risulta particolarmente interessante, anche quando (come in questo caso) il debutto ufficiale è ancora decisamente lontano nel tempo.

Nelle scorse ore infatti è emersa quella che sembrerebbe essere una prima occhiata al futuro Oura Ring 5, un dispositivo che, stando alle informazioni disponibili, dovrebbe arrivare soltanto verso la fine del 2027, ma che già ora inizia a delineare alcune delle sue caratteristiche chiave, tra design e colorazioni.

Design più curvo e cambio di colorazioni per Oura Ring 5

Entrando nel dettaglio, uno degli aspetti che salta subito all’occhio riguarda il design: Oura Ring 5 dovrebbe presentare una struttura leggermente più curva rispetto a quella dell’attuale Oura Ring 4, avvicinandosi dunque ancora di più all’estetica di un anello tradizionale.

Ovviamente, si tratta di una modifica che potrebbe sembrare marginale a prima vista, ma che in realtà potrebbe avere implicazioni concrete nell’utilizzo quotidiano: alcuni smart ring infatti tendono a graffiare facilmente superfici come smartphone o tablet, e una curvatura più accentuata potrebbe contribuire a ridurre questo problema (anche se sarà necessario attendere test sul campo per avere conferme in tal senso).

Un’altra novità interessante riguarda le colorazioni, Oura sarebbe infatti intenzionata ad abbandonare il classico Oro Rosa visto sulle generazioni precedenti in favore di una nuova tonalità denominata Rosa Intenso che, stando alle prime informazioni, dovrebbe avvicinarsi più a un bronzo-rosa.

Accanto a questa nuova opzione, dovrebbero comunque tornare alcune colorazioni già apprezzate dagli utenti, tra cui nero opaco (probabilmente chiamato Stealth), argento (sia lucido che spazzolato) e oro; una scelta che conferma ancora una volta l’approccio piuttosto conservativo dell’azienda, che tende a evolvere il design senza stravolgerlo completamente.

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici non sembrano esserci rivoluzioni all’orizzonte, almeno per ora; Oura Ring 5 dovrebbe infatti mantenere lo stesso sistema di ricarica già visto sull’attuale generazione, incluso il caricabatterie più ingombrante affiancato dalla custodia più elegante (pensata soprattutto per il trasporto in viaggio).

Anche l’autonomia dovrebbe restare sostanzialmente invariata, offrendo come l’attuale Oura Ring 4 circa 5-8 giorni con una singola carica; non ci si aspetta quindi un salto significativo sotto questo punto di vista.

I miglioramenti più importanti, come spesso accade in questa categoria di prodotto, dovrebbero concentrarsi invece sui sensori e sul monitoraggio della salute, ambito in cui Oura continua a investire con decisione.

Come anticipato in apertura, il debutto del nuovo anello smart non è previsto a breve, secondo le informazioni disponibili Oura Ring 5 dovrebbe arrivare verso la fine del 2027, probabilmente in prossimità del periodo natalizio. Un’attesa lunga certo, ma in linea con la strategia dell’azienda, che preferisce concentrarsi su aggiornamenti più sostanziali piuttosto che su iterazioni annuali.

In definitiva, questo primo sguardo al futuro Oura Ring 5 non rivoluziona il concetto di smart ring, ma conferma una direzione ben precisa: evoluzione graduale, miglioramenti mirati e attenzione crescente al monitoraggio della salute.

Resta ora da capire quanto Oura riuscirà effettivamente a innovare sul fronte dei sensori e delle funzionalità, perché come spesso accade in questo segmento saranno proprio questi aspetti a fare la differenza, più del design stesso.