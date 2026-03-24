Trovare un monitor da gaming curvo, con risoluzione QHD e un refresh rate di 180Hz sotto la soglia dei 200€ è un’impresa. O meglio, lo era. ASUS TUF Gaming VG32WQ3B rompe questa regola con un’offerta su Amazon che lo porta a un prezzo decisamente aggressivo, quasi un minimo storico. Questo dispositivo da 31,5 pollici si rivolge ai videogiocatori che non vogliono compromessi su fluidità e dettaglio visivo, ma che al contempo tengono d’occhio il portafoglio. L’attuale sconto rappresenta un’opportunità notevole per aggiornare la propria postazione senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

ASUS TUF Gaming monitor da 32″: immersione e velocità senza compromessi

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B è un monitor pensato per offrire un’esperienza di gioco di alto livello. Il pannello è un VA curvo (1500R) da 31,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). Questa combinazione garantisce un’immersività eccellente, avvolgendo il campo visivo dell’utente, e una densità di pixel ideale per immagini nitide e dettagliate, senza richiedere una scheda grafica di fascia altissima come per il 4K. Il pannello VA si distingue per il suo elevato rapporto di contrasto, che si traduce in neri più profondi e una maggiore profondità dell’immagine.

Le prestazioni sono il vero punto di forza di questo modello. Con un refresh rate di 180Hz, il monitor è in grado di visualizzare fino a 180 fotogrammi al secondo, offrendo una fluidità eccezionale nei giochi più frenetici come sparatutto e titoli competitivi. A questo si aggiunge un tempo di risposta di soli 0,5 ms (GTG), che minimizza l’effetto scia (ghosting) e il motion blur, garantendo una reattività istantanea ai comandi. Per un’esperienza senza interruzioni, il monitor integra la tecnologia FreeSync e ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), che lavorano in sinergia per eliminare tearing e artefatti grafici.

Sul fronte della qualità visiva, il supporto per una gamma cromatica del 90% DCI-P3 assicura colori vividi e realistici, mentre la compatibilità con lo standard HDR migliora ulteriormente il contrasto, rendendo le scene più luminose e le ombre più dettagliate. La connettività è garantita da porte HDMI e DisplayPort, e il software ASUS DisplayWidget Center permette di personalizzare facilmente tutte le impostazioni.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Schermo: 31,5 pollici Curvo (1500R)

31,5 pollici Curvo (1500R) Pannello: VA (Vertical Alignment)

VA (Vertical Alignment) Risoluzione: Quad HD (2560 x 1440)

Quad HD (2560 x 1440) Frequenza di aggiornamento: 180Hz

180Hz Tempo di risposta: 0,5 ms (GTG)

0,5 ms (GTG) Tecnologie: FreeSync, Extreme Low Motion Blur (ELMB)

FreeSync, Extreme Low Motion Blur (ELMB) Gamma Colori: 90% DCI-P3

90% DCI-P3 HDR: Supportato

Un prezzo da non lasciarsi sfuggire

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende ASUS TUF Gaming VG32WQ3B una delle scelte più convenienti nella sua categoria. Il prezzo di listino di questo monitor è di 279€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 199€. Si tratta di un risparmio netto di 80€, corrispondente a uno sconto di quasi il 29% sul prezzo originale. Un calo di prezzo così significativo per un monitor con queste specifiche è raro e lo posiziona come un vero e proprio affare.

La promozione è valida per il prodotto venduto e spedito da Amazon, il che garantisce una consegna rapida e un’assistenza clienti affidabile. È importante sottolineare che offerte di questo tipo su prodotti così richiesti possono avere una durata limitata o essere soggette a esaurimento scorte. Pertanto, se stavate cercando un monitor da gaming performante senza svuotare il portafoglio, questo è il momento ideale per agire. Non sono richiesti codici coupon, lo sconto è applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

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