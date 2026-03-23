AliExpress sta festeggiando il 16° anniversario a suon di offerte con una interessantissima promozione chiamata OFFERTE DEL 16° ANNIVERSARIO, attiva già da lunedì 16 marzo, che terminerà alle 23:59 di mercoledì 25 marzo 2026.

Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce propone sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon, a cui se ne aggiungono di nuovi per il rush finale, non sono illimitati e quindi conviene riscattarli in fretta! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, un ulteriore modo per risparmiare e alcuni esempi di prodotti in offerta.

Ultimi giorni per le “Offerte del 16° Anniversario” di AliExpress

Già dallo scorso 16 marzo e fino alle 23:59 di mercoledì 25 marzo 2026, sul portale di AliExpress è attiva una interessantissima promozione con cui il colosso cinese dell’e-commerce festeggia il 16° anniversario.

La promozione prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti, anche su quelli dei marchi più blasonati, e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e gli 85 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon, ai quali se ne aggiungono di nuovi, sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon TUTTOA3 o ITAS03 o ASIT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TUTTOA5 o ITAS05 o ASIT05 – per ottenere 5 euro di sconto su un ordine minimo di 30 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 30 euro Coupon ASIT06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 35 euro

Coupon TUTTOA7 o ITAS07 o ASIT07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon ASIT08 – per ottenere 8 euro di sconto su un ordine minimo di 50 euro

Coupon TUTTOA11 o ITAS11 o ASIT11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon ASIT13 – per ottenere 13 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

Coupon TUTTOA20 o ITAS20 o ASIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA30 o ITAS30 o ASIT30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 209 euro Coupon TUTTOA45 o ITAS45 o ASIT45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 319 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 319 euro Coupon TUTTOA60 o ITAS60 o ASIT60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 429 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 429 euro Coupon ITAS70 o ASIT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 509 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 509 euro Coupon ASIT85 – per ottenere 85 euro di sconto su un ordine minimo di 529 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, coloro che scelgono di pagare con PayPal per tutto il periodo della promozione, potranno usufruire di 8 euro di sconto su un acquisto minimo di 100 euro, cumulabile con le offerte e con i coupon sconto.

Termini e condizioni della promo OFFERTE DEL 16° ANNIVERSARIO con sconti fino all’80%

AliExpress informa che la promozione OFFERTE DEL 16° ANNIVERSARIO – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 16 marzo 2026 alle 23:59 di mercoledì 25 febbraio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Ecco alcuni prodotti in offerta per le Offerte invernali di AliExpress

Come anticipato, la promo OFFERTE DEL 16° ANNIVERSARIO consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console per giocare, prodotti per la mobilità elettrica, prodotti per le pulizie e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.