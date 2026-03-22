Il momento giusto per acquistare una nuova console è finalmente arrivato, specialmente per chi attendeva un calo di prezzo significativo sulla PlayStation 5 Slim. Grazie a una nuova promozione su AliExpress, la versione Digital da 825 GB diventa incredibilmente accessibile, scendendo a un prezzo che non si vedeva da tempo. Con un coupon dedicato, il prezzo crolla a soli 337€, un’opportunità eccezionale per entrare nella nuova generazione di gaming senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questa console e i termini dell’offerta.

PlayStation 5 slim: potenza next-gen in un design compatto

La PlayStation 5 Slim non è solo una versione esteticamente rinnovata della console di punta di Sony, ma una macchina da gioco che mantiene inalterata tutta la potenza del modello originale in un formato più snello e versatile. Il design compatto la rende perfetta per qualsiasi setup, anche per chi ha poco spazio a disposizione, senza sacrificare nulla in termini di prestazioni. Questa versione è la Digital Edition, pensata per chi preferisce acquistare e scaricare i giochi direttamente dal PlayStation Store, eliminando la necessità di supporti fisici.

Il cuore pulsante della console è l’SSD ad altissima velocità da 825 GB, che riduce drasticamente i tempi di caricamento, permettendo di entrare in azione quasi istantaneamente. Le prestazioni grafiche sono di altissimo livello, con supporto al gaming in 4K fino a 120 fps, garantendo una fluidità e un dettaglio visivo impressionanti sui titoli compatibili. L’esperienza di gioco è resa ancora più immersiva grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, che crea un panorama sonoro avvolgente, e al feedback aptico del controller DualSense, che trasmette le sensazioni del gioco direttamente nelle mani del giocatore. La retrocompatibilità con gran parte del catalogo PS4 assicura inoltre l’accesso a una libreria di titoli vastissima fin dal primo giorno.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche principali:

CPU : AMD Zen 2, 8 core a 3.5 GHz

: AMD Zen 2, 8 core a 3.5 GHz GPU : Architettura AMD RDNA 2

: Architettura AMD RDNA 2 Memoria RAM : 16 GB GDDR6

: Storage : SSD da 825 GB ad alta velocità

: SSD da ad alta velocità Audio : Tempest 3D AudioTech

: Tempest 3D AudioTech Connettività : HDMI 2.1, USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

: HDMI 2.1, USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Risoluzione Massima: Supporto fino a 8K

Un’offerta da non perdere su AliExpress

L’offerta attuale su AliExpress rende la PlayStation 5 Slim Digital un vero e proprio best-buy. Il prezzo di listino di 449€ viene abbattuto grazie a un coupon esclusivo. Utilizzando uno dei codici ASIT45 , ITAS45 o TUTTOA45 al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 337€. Si tratta di un risparmio netto di 112€, che corrisponde a uno sconto del 25% sul prezzo ufficiale, rendendo questa una delle migliori occasioni viste finora per acquistare la console.

L’offerta è valida sulla versione EU del prodotto, venduta e spedita da AliExpress. È importante notare che, come spesso accade con promozioni così vantaggiose, le scorte potrebbero essere limitate e i coupon potrebbero esaurirsi rapidamente. Per questo motivo, si consiglia a chi è interessato di procedere con l’acquisto il prima possibile per non lasciarsi sfuggire questa incredibile opportunità. La spedizione può variare in base alla destinazione, ma il risparmio ottenuto compensa ampiamente eventuali tempi di attesa.

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