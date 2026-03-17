Una nuova campagna promozionale firmata Satispay è disponibile per chi desidera effettuare la registrazione. Il noto servizio di pagamento mette a disposizione un’iniziativa pensata per i nuovi utenti, che prevede un generoso bonus di 35 euro: vediamo come funziona e come approfittarne.

Satispay offre un bonus di 35 euro ai nuovi utenti: ecco come ottenerli

La fine del 2025 ha visto arrivare un paio di novità importanti per Satispay: più precisamente, nel mese di novembre ha esordito Paga in 3, per i pagamenti dilazionati sopra i 30 euro senza interessi, e il servizio si è allargato a tutti i negozi MediaWorld, nota catena di elettronica. Per chi non lo conoscesse, Satispay mette a disposizione una comoda applicazione (disponibile per Android e per iOS) che consente di pagare nei negozi fisici e online, di scambiare denaro tra amici e conoscenti, di pagare bollettini, ricariche telefoniche, bollo auto e non solo, direttamente dallo smartphone.

Se non avete ancora provato Satispay e avete intenzione di registrarvi, questo potrebbe essere il momento perfetto: i nuovi utenti possono infatti ottenere 35 euro di bonus dopo aver impostato il Budget sull’applicazione e aver speso almeno 5 euro in negozio o online entro 30 giorni dal completamento della registrazione. Cos’è il Budget? Indica l’ammontare minimo di denaro che volete avere settimanalmente a disposizione sull’account Satispay: l’importo selezionato viene trasferito dal conto collegato all’IBAN.

Per sfruttare la nuova promozione potete scaricare l’app sul vostro smartphone Android passando dal Google Play Store, oppure sul vostro iPhone passando dall’App Store, quindi seguire il link qui in basso, procedendo poi attraverso il codice QR mostrato e digitando il coupon WINTER35.

Se siete interessati non vi resta che scaricare gratuitamente l’app Satispay e seguire il link qui sotto: non dimenticate di digitare il coupon WINTER35 per avere l’opportunità di godere del bonus di 35 euro.

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