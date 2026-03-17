Trovare una bici elettrica affidabile, con un’autonomia che superi i 100 km e un prezzo inferiore ai 500€ è una missione quasi impossibile. La MileCity 1 26” Electric Bike rompe questa regola, presentandosi oggi con un’offerta a dir poco eccezionale. Questo modello, pensato per la mobilità urbana, scende a un prezzo che lo rende un vero e proprio best buy per chiunque cerchi un mezzo di trasporto efficiente, ecologico e soprattutto economico. Dopo averla testata a fondo nella nostra recensione, possiamo confermare che si tratta di un’opportunità da cogliere al volo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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MileCity 1: autonomia e affidabilità per la città

La MileCity 1 è una e-bike che punta tutto sulla sostanza, offrendo una dotazione tecnica solida e pensata per l’uso quotidiano. Il cuore del sistema è un motore da 250W di potenza continua, con un picco di 600W, che garantisce lo spunto necessario per affrontare le ripartenze e le lievi pendenze cittadine senza alcuna fatica. La coppia di 42 N.m si rivela adeguata per la maggior parte dei contesti urbani, assicurando una pedalata assistita fluida e reattiva.

Il vero punto di forza, però, è la batteria da 36V 13Ah. Questo componente permette alla bici di raggiungere un’autonomia dichiarata fino a 120 km con una singola carica, un valore notevole che elimina l’ansia da ricarica e la rende perfetta anche per tragitti medio-lunghi. La velocità massima è limitata a 25 km/h, in linea con le normative europee. A completare il pacchetto troviamo un affidabile cambio Shimano a 7 velocità, che consente di gestire al meglio la pedalata in ogni situazione, e un impianto frenante a disco meccanico da 160mm su entrambe le ruote, per arresti sicuri e controllati. Le ruote da 26 pollici con pneumatici da 1.95” offrono un ottimo compromesso tra stabilità e scorrevolezza. Infine, la certificazione IP65 la protegge da pioggia e polvere, rendendola una compagna affidabile in ogni condizione meteo. Potete vederla in azione nella nostra recensione video completa su YouTube.

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Questa promozione rende la MileCity 1 26” Electric Bike un acquisto quasi obbligato per chi cerca un’e-bike da città. Il prezzo di listino di 699€ scende drasticamente, portando il costo finale a un livello incredibilmente competitivo.

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