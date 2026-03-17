Trovare un supporto per auto compatibile MagSafe che sia allo stesso tempo stabile, versatile e conveniente è spesso un’impresa. Baseus risponde a questa esigenza con il suo VC2 Flex Supporto Telefono Auto Magnetico, un dispositivo che unisce una potente ventosa a vuoto con la comodità del magnetismo. L’aspetto più interessante? In questo momento, il suo prezzo è praticamente dimezzato, scendendo a un minimo storico che lo rende un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi una soluzione di qualità senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

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Baseus VC2 Flex: stabilità magnetica e versatilità a 720°

Baseus VC2 Flex si distingue per un sistema di fissaggio a doppia azione che garantisce una tenuta eccezionale. Il cuore del sistema è una potente ventosa a vuoto (Vacuum Suction), progettata per aderire saldamente sia al cruscotto che al parabrezza, anche su superfici non perfettamente lisce. Questa base solida è abbinata a un anello magnetico ad alta intensità, pienamente compatibile con la tecnologia MagSafe degli iPhone più recenti (dalla serie 12 in poi). L’aggancio è istantaneo e sicuro, eliminando la necessità di pinze o meccanismi complessi.

Uno dei principali punti di forza di questo supporto è la sua incredibile flessibilità. Grazie a un braccio articolato e a una testa sferica, il Baseus VC2 Flex offre una regolazione completa a 720°. Ciò significa che è possibile orientare lo smartphone in qualsiasi angolazione, sia in verticale che in orizzontale, trovando sempre la posizione di visualizzazione perfetta per la navigazione o la gestione delle chiamate. Il design pieghevole è un’altra caratteristica intelligente: quando non viene utilizzato, il supporto può essere ripiegato su se stesso, riducendo l’ingombro e mantenendo l’abitacolo più ordinato.

Dal punto di vista costruttivo, il dispositivo è realizzato in ABS e silicone di alta qualità, materiali che assicurano durabilità nel tempo e proteggono lo smartphone da eventuali graffi. Sebbene sia ottimizzato per i dispositivi MagSafe, la sua versatilità si estende anche ad altri smartphone, a condizione di utilizzare una cover magnetica compatibile o un anello metallico adesivo.

  • Tipo di Montaggio: Ventosa a vuoto con supporto magnetico
  • Compatibilità: Ottimizzato per iPhone con MagSafe (12, 13, 14, 15, 16 e varianti Pro/Max) e altri smartphone con accessori magnetici
  • Regolazione: Rotazione completa a 720°
  • Posizionamento: Cruscotto o parabrezza
  • Materiali: Plastica ABS e silicone
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Questa promozione rende il Baseus VC2 Flex un vero e proprio best-buy nella sua categoria. L’offerta è attualmente attiva su Amazon, dove il prezzo di listino di 29,99€ è stato drasticamente ridotto.

Il supporto è infatti disponibile al prezzo eccezionale di soli 15,00€, con uno sconto netto del 50% sul prezzo originale. Si tratta di un risparmio di ben 14,99€, che posiziona questo prodotto a un livello di convenienza difficilmente eguagliabile da altri supporti con caratteristiche simili. L’articolo è venduto direttamente dal Baseus Brand Store presente su Amazon, garantendo l’autenticità del prodotto. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e potrebbe terminare una volta esaurite le scorte dedicate alla promozione, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile per non perdere questa opportunità.

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