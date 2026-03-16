AliExpress celebra il suo sedicesimo anniversario con una promozione straordinaria che anticipa la primavera offrendo sconti davvero eccezionali su migliaia di prodotti. L’iniziativa è attiva dal 16 al 25 marzo 2026 e include ribassi fino al 70%, una lunga lista di coupon sconto esclusivi e l’ulteriore possibilità di ottenere 8€ di sconto con PayPal semplicemente selezionando questo metodo di pagamento al momento del checkout.

Tra le tante categorie coinvolte, spiccano le CPU AMD Ryzen, che tornano protagoniste con prezzi al minimo storico. Parliamo di soluzioni ideali sia per chi vuole assemblare un PC da gaming di fascia media o alta, sia per chi lavora in ambito creativo o produttivo e cerca la potenza multicore dei modelli top di gamma. Tutte le offerte riportate qui sotto sono idonee ai coupon e beneficiano dello sconto PayPal, rendendo queste CPU tra le occasioni più interessanti del periodo.

Inoltre, se entrate nel nostro Team Up & Cashback di AliExpress ricevete un rimborso del 3% (a salire in base a quanti siamo e quanto compriamo) da spendere entro 30 giorni.

Abbiamo raccolto per voi le migliori offerte su processori AMD, ordinate per prezzo e con indicazioni su coupon e sconti disponibili:

AMD Ryzen 5 7500F — 99,31€ invece di 159€

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Perfetto per PC da gaming economici o build entry-level dalle ottime prestazioni.

ASIT11 o TUTTOA11 Perfetto per PC da gaming economici o build entry-level dalle ottime prestazioni. AMD Ryzen 7 7700 — 121,91€ invece di 259€

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Ideale per chi cerca un processore bilanciato per gaming e produttività, con 8 core e prestazioni solide a tutto tondo.

ASIT20 o TUTTOA20 + di 8€ Ideale per chi cerca un processore bilanciato per gaming e produttività, con 8 core e prestazioni solide a tutto tondo. AMD Ryzen 7 9700X — 193,04€ invece di 297€

Coupon: ASIT20 o TUTTOA20 + sconto PayPal di 8€ Pensato per gamer esigenti e creator: alte frequenze e consumi contenuti per un’esperienza fluida in ogni contesto.

ASIT20 o TUTTOA20 + di 8€ Pensato per gamer esigenti e creator: alte frequenze e consumi contenuti per un’esperienza fluida in ogni contesto. AMD Ryzen 7 7800X3D — 193€ invece di 399€

Sconto PayPal di 8€

Il processore da gaming per eccellenza: grazie alla tecnologia 3D V-Cache garantisce frame rate elevatissimi e prestazioni top nei giochi.

di 8€ Il processore da gaming per eccellenza: grazie alla tecnologia 3D V-Cache garantisce frame rate elevatissimi e prestazioni top nei giochi. AMD Ryzen 9 9900X — 286,01€ invece di 389€

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Perfetto per i professionisti del multitasking e per chi utilizza software di rendering o editing pesante.

ASIT20 o TUTTOA20 + di 8€ Perfetto per i professionisti del multitasking e per chi utilizza software di rendering o editing pesante. AMD Ryzen 7 9800X3D — 329€ invece di 463€

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L’ultimo gioiello AMD per i gamer più esigenti: le prestazioni migliori in assoluto nei titoli competitivi.

Come massimizzare il risparmio

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per ottenere fino al 12% di rimborso sugli ordini idonei. I coupon sono limitati e potrebbero esaurirsi o tornare disponibili nei giorni successivi.

Ricordiamo che AliExpress offre spedizioni rapide da magazzini europei, resi gratuiti e la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Tutte le informazioni aggiornate su spedizioni, metodi di pagamento e resi sono disponibili nella pagina dedicata di AliExpress.

Nota: prezzi, disponibilità e coupon possono variare nel corso della settimana promozionale. Si consiglia di completare l’acquisto appena possibile per non perdere le migliori offerte.