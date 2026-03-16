Con l’arrivo della primavera ormai imminente debuttano due nuovi coupon da sfruttare per ottenere extra sconti sulla tecnologia (e non solo): su eBay sono attivi da oggi, 16 marzo, sia il coupon MARZO26 (10% di sconto) sia il coupon PRIMA26 (5% di sconto). Vediamo come funzionano, su quali prodotti si possono sfruttare e come utilizzarli.

Disponibili da oggi MARZO26 e PRIMA26: extra sconti tra il 5% e il 10%

Su eBay sono disponibili da questa mattina due nuovi coupon: sono validi fino alle 23:59 del 31 marzo 2026 e prevedono uno sconto massimo per utilizzo di 45 euro (due utilizzi al massimo, per ciascun coupon). Il primo si chiama MARZO26 e mette a disposizione un extra sconto del 10% su molte categorie, tra le quali spiccano gli elettrodomestici: questi si affiancano ad altre categorie come Auto e moto, prodotti per il giardino, film e DVD, giocattoli e non solo. La spesa minima prevista è di 20 euro.

Con il secondo, PRIMA26, è possibile ottenere un extra sconto del 5% su tech, moda e lifestyle: tra le categorie coinvolte anche smartphone (iPhone inclusi), informatica, videogiochi, fotografia e TV. Il ribasso del 5% prevede una spesa minima di soli 5 euro (difficile riuscire a rimanere al di sotto di questa cifra con prodotti tech) e uno sconto massimo di 45 euro per ciascun utilizzo (può essere usato due volte per utente).

Come si utilizzano i nuovi coupon? È semplicissimo: basta aggiungere al carrello uno o più prodotti compatibili (nella maggior parte dei casi sono già contrassegnati come tali nella pagina del prodotto stesso), e quindi digitare PRIMA26 o MARZO26 nel campo dedicato ai codici promozionali. Il pagamento può essere effettuato con PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o di debito.

Diamo insieme un’occhiata a qualche esempio, scoprendo alcuni prodotti compatibili. I prezzi indicati qui in basso comprendono già lo sconto del 10% o del 5% (in base alla validità).

Sconto del 10% con MARZO26

Sconto del 5% con PRIMA26

Maggiori dettagli sui coupon MARZO26 e PRIMA26 sono disponibili alle pagine qui in basso.