Il momento giusto per acquistare le più recenti cuffie true wireless di Apple è finalmente arrivato. In occasione delle Offerte per il 16° Anniversario, AliExpress lancia una promozione che ha del clamoroso: gli Apple AirPods 4 crollano a un prezzo mai visto prima. Parliamo di un dispositivo che unisce la qualità audio del chip H2 alla comodità dell’ecosistema Apple, ora disponibile a una frazione del suo costo abituale. Un’opportunità da cogliere al volo per chiunque attendesse il calo di prezzo decisivo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche e i termini di questa offerta eccezionale.

Apple AirPods 4: il chip h2 e l’ecosistema apple al servizio del suono

Gli auricolari Apple AirPods 4 rappresentano l’evoluzione naturale di uno dei prodotti più amati del catalogo di Cupertino. Il cuore pulsante di questi auricolari è il chip H2, un processore audio progettato da Apple che garantisce una connessione wireless più veloce e stabile, una migliore efficienza energetica e, soprattutto, una qualità del suono superiore. Grazie a questo chip, l’esperienza di ascolto è immersiva e dettagliata, supportata da un driver ad alta escursione e un amplificatore custom ad alta gamma dinamica che restituiscono bassi profondi e acuti cristallini.

La perfetta integrazione con l’ecosistema Apple è, come sempre, uno dei principali punti di forza. L’abbinamento con iPhone, iPad, Mac e Apple Watch è istantaneo e la transizione tra i dispositivi è fluida e automatica. Il supporto nativo a Siri permette di gestire la riproduzione musicale, effettuare chiamate o ricevere indicazioni stradali semplicemente usando la voce, senza mai dover estrarre il telefono dalla tasca.

Dal punto di vista pratico, gli Apple AirPods 4 non deludono. L’autonomia arriva fino a 6 ore di ascolto con una singola carica, estendibile con le ricariche aggiuntive fornite dalla custodia. Quest’ultima, inoltre, è stata aggiornata con una porta USB-C, allineandosi agli standard più recenti e offrendo una maggiore versatilità nella ricarica. Le specifiche principali includono:

Chip: Apple H2

Apple H2 Connettività: Bluetooth

Bluetooth Audio: Driver custom ad alta escursione e amplificatore ad alta gamma dinamica

Driver custom ad alta escursione e amplificatore ad alta gamma dinamica Autonomia: Fino a 6 ore con una singola carica

Fino a 6 ore con una singola carica Custodia: Ricarica tramite connettore USB-C

Ricarica tramite connettore USB-C Funzionalità: Supporto nativo all’assistente vocale Siri

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Un prezzo bomba per l’anniversario

L’offerta proposta da AliExpress in occasione della sua Festa del 16° Anniversario è una delle più aggressive viste finora per questo prodotto. Gli Apple AirPods 4, il cui prezzo di listino si attesta sui 149€, sono disponibili in promozione a soli 89€. Si tratta di un risparmio netto di 60€, che corrisponde a uno sconto di circa il 40% sul prezzo originale.

Questa promozione rende gli auricolari di Apple accessibili a un pubblico molto più vasto, posizionandoli in una fascia di prezzo estremamente competitiva. L’offerta è valida sullo store di AliExpress ed è legata alle celebrazioni per l’anniversario della piattaforma, il che suggerisce che si tratti di un’iniziativa a tempo limitato e, come spesso accade in questi casi, soggetta a esaurimento scorte. La spedizione può variare a seconda del venditore e della destinazione, pertanto si consiglia di verificare i dettagli al momento dell’acquisto.

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