Trovare un robot aspirapolvere che combini una potenza di aspirazione da top di gamma e una funzione lavapavimenti intelligente sotto i 300€ non è affatto semplice. Il MOVA P50 VIM ULTRA rompe questa regola con un’offerta a dir poco imperdibile disponibile su MediaWorld. Questo dispositivo, solitamente posizionato in una fascia di prezzo ben più alta, crolla a soli 299€, con uno sconto netto di 150€ sul prezzo di listino. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi cerca un alleato potente e automatizzato per la pulizia domestica senza dover investire una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto così interessante e i termini di questa promozione limitata.

MOVA P50 Vim Ultra: potenza e intelligenza per una pulizia impeccabile

MOVA P50 VIM ULTRA non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia completo progettato per affrontare lo sporco più ostinato. Il suo punto di forza principale è senza dubbio la straordinaria potenza di aspirazione, che raggiunge i 19.000Pa. Un valore del genere, tipico di modelli molto più costosi, garantisce la rimozione efficace di polvere, detriti, peli di animali e sporco da qualsiasi tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti a pelo corto.

Ma la forza bruta non è tutto. Questo robot integra un sistema di rilevamento intelligente dello sporco, che gli permette di identificare le aree più sporche della casa e di concentrare lì i suoi sforzi, regolando autonomamente la modalità di pulizia per un risultato ottimale. La tecnologia Edge-to-Edge Cleaning assicura inoltre che nessun angolo venga trascurato, pulendo a fondo anche lungo i bordi e i battiscopa.

Un’altra caratteristica fondamentale è la spazzola Zero-Tangling, progettata specificamente per ridurre al minimo l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali, un problema comune in molti altri dispositivi che richiede una manutenzione costante. Il MOVA P50 VIM ULTRA non si limita ad aspirare: grazie ai suoi panni mocio estensibili, è in grado di lavare i pavimenti in modo efficace, lasciando le superfici non solo prive di polvere, ma anche igienizzate. La navigazione smart e la mappatura avanzata permettono al robot di muoversi in modo sistematico e di essere controllato comodamente tramite l’app per smartphone.

Le specifiche principali includono:

Potenza di aspirazione: 19.000Pa

19.000Pa Funzioni: Aspirazione e lavaggio pavimenti

Aspirazione e lavaggio pavimenti Tecnologie smart: Rilevamento dello sporco, pulizia bordi, mappatura avanzata

Rilevamento dello sporco, pulizia bordi, mappatura avanzata Spazzola: Anti-groviglio (Zero-Tangling)

Anti-groviglio (Zero-Tangling) Controllo: Tramite app per smartphone

L’offerta su MediaWorld: un’occasione da non perdere

Questa promozione rende il MOVA P50 VIM ULTRA un vero e proprio best-buy. L’offerta è disponibile sullo store online di MediaWorld e porta il prezzo del dispositivo da un listino di 449€ a soli 299€. Si tratta di un risparmio netto di 150€, che corrisponde a uno sconto del 33%.

Un taglio di prezzo così significativo su un prodotto con queste caratteristiche è raro e posiziona il MOVA P50 VIM ULTRA come una delle scelte più convenienti nella sua categoria. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità. La disponibilità è confermata sul sito di MediaWorld, con la possibilità di usufruire della spedizione standard direttamente a casa. Al prezzo attuale, è difficile trovare un altro robot che offra una combinazione simile di potenza di aspirazione, funzioni intelligenti e sistema di lavaggio.

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