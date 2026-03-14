Abbiamo assistito ormai pochissimi giorni fa al lancio del tanto rumoreggiato MacBook Neo, il modello “low-cost” di portatile secondo Apple, disponibile anche in Italia dallo scorso 11 marzo ad un prezzo di partenza pari a 699 euro. Recentemente, il portale iFixit lo ha analizzato (letteralmente) nel profondo, e i pareri in merito sembrerebbero più che entusiasti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook Neo: per iFixit, è il modello più “riparabile” degli ultimi 14 anni

Il portale diventato famoso per i suoi teardown non usa mezzi termini, nella sua analisi: per iFixit, il nuovo MacBook Neo rappresenta il modello più riparabile realizzato da Apple ultimi 14 anni. Una sentenza che sembrerebbe essere stata confermata anche da altri portali e diverse community nei giorni precedenti.

Partendo dall’inizio, lo stesso portale avrebbe evidenziato che la scocca inferiore può essere facilmente rimossa a mano, semplicemente rimuovendo 8 viti pentalobe, senza particolari accorgimenti o complesse procedure tecniche che dir si voglia.

Una volta rimossa la scocca posteriore, è possibile notare che la maggior parte dei componenti che costituiscono MacBook Neo sono facilmente rimuovibili e accessibili: è infatti possibile accedere pressochè immediatamente alla batteria che lo alimenta, agli speaker, alle porte USB-C e persino il trackpad. Per fare un rapido confronto, la maggior parte dei modelli messi a punto dalla concorrenza (e attualmente presenti in commercio) mostrano componenti incasellate al di sotto di altre strutture adiacenti: una soluzione, questa, che rende effettivamente più complesse la rimozione o la sostituzione per gli utenti meno smaliziati.

Sarebbe proprio la batteria, in particolare, che tra tutte avrebbe attirato l’attenzione di iFixit: a differenza degli altri MacBook del presente e del passato (dove questa componente è grossomodo incollata tramite strisce adesive), qui la batteria è infatti posizionata sopra un supporto tramite 18 viti. Nonostante il numero non di certo indifferente delle viti da rimuovere, è sicuramente un passaggio più semplice per la rimozione da parte di utenti meno esperti rispetto a quanto visto su MacBook Air o MacBook Pro. A colpire è anche la scheda madre di MacBook Neo, che appare decisamente ridotta e presenterebbe diverse similitudini con quella vista in precedenza su iPhone 16 Pro.

Alla luce di queste di tutte queste caratteristiche sopracitate, il nuovo MacBook Neo si è guadagnato un dignitoso punteggio di 6 su 10, sul portale iFixit, perdendo alcuni punti a causa della sua memoria interna e della RAM, due elementi saldati alla scheda madre.