Chi cerca un notebook potente e versatile sulla soglia dei 600€ si trova spesso di fronte a un bivio: affidarsi all’ecosistema Apple o puntare sulla flessibilità di Windows? Per chi preferisce la seconda opzione e non vuole rinunciare a prestazioni di alto livello, oggi MediaWorld propone un’alternativa quasi imbattibile. Acer Aspire Go 15 AG15-72P, un portatile che sfida la sua fascia di prezzo con una dotazione hardware impressionante, è protagonista di un’offerta imperdibile che lo porta a soli 594,15€. Parliamo di una macchina equipaggiata con un processore Intel Core i7, ben 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB, caratteristiche che raramente si trovano tutte insieme sotto i 700€. Analizziamo nel dettaglio questa promozione.

Acer Aspire Go 15: potenza senza compromessi con 32GB di RAM e core i7

Acer Aspire Go 15 AG15-72P si presenta come una soluzione ideale per studenti, professionisti e chiunque necessiti di un notebook affidabile e scattante per la produttività quotidiana, lo studio e l’intrattenimento multimediale. Il cuore del sistema è il processore Intel Core 7 150U, un chip moderno ed efficiente capace di gestire con agilità il multitasking più spinto, dalle suite per l’ufficio ai software di editing leggero.

A rendere questo portatile un vero affare al prezzo attuale è però il comparto memorie. La dotazione di 32 GB di RAM DDR4 è semplicemente fuori scala per questa fascia di prezzo e garantisce una fluidità eccezionale anche con decine di schede del browser aperte, applicazioni pesanti in background e progetti complessi. A questa si affianca un velocissimo SSD da 1024 GB, che non solo offre spazio di archiviazione in abbondanza per file, programmi e librerie multimediali, ma assicura anche tempi di avvio del sistema e di caricamento delle applicazioni ridotti al minimo.

Il display è un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e tecnologia IPS, che assicura colori vividi e ampi angoli di visione, rendendolo perfetto per la fruizione di contenuti video e per lavorare senza affaticare la vista. Il tutto è racchiuso in uno chassis elegante color argento, dal design sobrio e professionale. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, pronto a offrire la migliore esperienza utente sin dalla prima accensione.

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Il prezzo crolla da MediaWorld

Questa eccezionale configurazione dell’Acer Aspire Go 15 AG15-72P è disponibile a un prezzo che ridefinisce il concetto di convenienza. Il prezzo di listino di questo modello è di 849€, ma oggi, grazie a una promozione speciale di MediaWorld, è possibile acquistarlo a un prezzo finale di soli 594,15€. Si tratta di un risparmio netto di 254,85€, corrispondente a uno sconto di circa il 30%.

Per ottenere questo prezzo è necessario seguire un semplice passaggio: l’offerta si attiva aggiungendo il prodotto al carrello sull’app di MediaWorld ed essendo in possesso della carta MW Club. Qualora non ne siate in possesso, è possibile richiederla gratuitamente direttamente dal sito o dall’app prima di procedere all’acquisto. Lo sconto extra verrà applicato automaticamente al momento del checkout. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente data l’eccezionalità del rapporto tra specifiche e prezzo.

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