Narwal approfitta delle Offerte di Primavera di Amazon per sorprendere il mercato con promozioni eccezionali sui suoi robot aspirapolvere di ultima generazione. Dal 3 al 16 marzo su Amazon sono disponibili sconti fino a 750 euro sui modelli Flow, Freo Z10 Ultra e Freo Z10. I nostri lettori possono ottenere un ulteriore sconto del 5% utilizzando il codice SPRTUTTOTECH, mentre sul sito ufficiale Narwal sono disponibili anche bundle esclusivi per una pulizia primaverile ancora più completa.

Narwal Flow a 799 euro: il vertice della pulizia automatizzata

Narwal Flow, il modello di punta della gamma, è disponibile a 799 euro con uno sconto di 500 euro. Pensato per chi non accetta compromessi sulla pulizia domestica, Flow rappresenta il massimo livello tecnologico per pavimenti perfettamente puliti senza alcuno sforzo.

Mentre ci si occupa di spolverare i mobili o organizzare la casa durante il cambio di stagione, Flow si prende cura autonomamente dei pavimenti con precisione e potenza. L’aspirazione da 22.000 Pa, potenziata dalla tecnologia CarpetFocus, solleva polvere e detriti incastrati in profondità nei tappeti, un risultato difficile da ottenere con aspirapolveri tradizionali o robot meno potenti.

Il sistema FlowWash dotato di Track Mop rappresenta un’evoluzione significativa nel lavaggio dei pavimenti. Utilizza acqua calda in circolazione continua applicando una pressione di 12N sulla superficie, rimuovendo macchie ostinate e sporco liquido in un solo passaggio. La temperatura elevata dell’acqua scioglie i residui più difficili, mentre la circolazione continua assicura che il mocio rimanga sempre pulito durante il lavaggio.

Il riconoscimento automatico dello sporco distingue Flow dai robot tradizionali. Il sistema identifica automaticamente le zone più critiche e regola di conseguenza l’intensità della pulizia, aumentando potenza di aspirazione o pressione del mocio dove necessario. Questo approccio intelligente assicura pavimenti perfettamente puliti con il minimo sforzo da parte dell’utente e ottimizza l’autonomia della batteria.

Progettato per garantire la massima efficienza, Flow combina navigazione intelligente con un profilo sottile che permette di passare sotto mobili bassi. La pulizia precisa dei bordi assicura che anche le zone perimetrali lungo i battiscopa ricevano la stessa attenzione del resto del pavimento. Il robot si muove con sicurezza tra mobili e ostacoli, raggiungendo facilmente spazi stretti e angoli che normalmente rimarrebbero esclusi.

La base tutto-in-uno automatizza completamente la manutenzione. Svuota autonomamente il serbatoio della polvere, riempie quello dell’acqua pulita e raccoglie quella sporca, riducendo drasticamente la frequenza degli interventi manuali. L’utente può semplicemente programmare le pulizie e dimenticarsi della gestione quotidiana, mantenendo la casa fresca e igienicamente pulita senza pensieri.

Narwal Freo Z10 Ultra a 549 euro: potenza e visione intelligente

Lo Z10 Ultra, disponibile a 549 euro con uno sconto di 750 euro, rappresenta un’alternativa di fascia alta per chi cerca pulizia potente con automazione intelligente. Questo modello offre un equilibrio eccellente tra prestazioni avanzate e prezzo accessibile.

L’aspirazione da 18.000 Pa garantisce la rimozione efficace di polvere e detriti su tutte le superfici. Il sistema di lavaggio si basa su doppi moci Reuleaux che applicano una pressione di 8N, aumentando l’area di contatto con il pavimento e distribuendo uniformemente la forza. Questa configurazione solleva sporco, polvere e liquidi in un solo passaggio, risultando più efficace dei sistemi con mocio singolo.

Come Flow, anche lo Z10 Ultra integra il riconoscimento automatico dello sporco che adatta l’intensità della pulizia nelle zone più sporche. Il sistema concentra le risorse dove sono maggiormente necessarie, operando in modo più intelligente rispetto ai modelli tradizionali che applicano la stessa intensità su tutta la superficie indipendentemente dal livello di sporco effettivo.

Le doppie telecamere RGB rappresentano un vantaggio distintivo. Forniscono al robot una visione stereoscopica dell’ambiente che permette una navigazione più precisa e l’identificazione di ostacoli di dimensioni ridotte. Questa visione avanzata migliora significativamente la capacità del robot di muoversi agilmente tra mobili e oggetti senza collisioni, riducendo il rischio di rimanere bloccato o di urtare elementi delicati.

Il mocio estensibile EdgeReach risolve uno dei problemi storici dei robot aspirapolvere: la pulizia dei bordi. Mentre i robot tradizionali non raggiungono completamente le zone perimetrali a causa delle dimensioni del corpo macchina, il sistema EdgeReach si allunga lateralmente per pulire efficacemente lungo pareti e angoli con precisione. Questa caratteristica elimina la necessità di ripassare manualmente i bordi dopo la pulizia automatizzata.

La base tutto-in-uno gestisce automaticamente polvere e acqua, offrendo un’esperienza di pulizia completamente senza pensieri. L’utente può avviare il robot e dimenticarsi della manutenzione quotidiana, sapendo che il sistema gestirà autonomamente ogni aspetto. Ideale per una casa fresca e igienicamente pulita durante la primavera.

Narwal Freo Z10 Pro

Narwal presenta Freo Z10 Pro, posizionandosi nel segmento medio-alto dei robot aspirapolvere e lavapavimenti con una configurazione che combina potenza elevata e design compatto. Il dispositivo sarà in vendita a 599 euro su Amazon e sul sito ufficiale del produttore, con una promozione di lancio attiva dal 10 al 31 marzo che abbassa il prezzo a 549 euro.

La principale caratteristica tecnica è il sistema di aspirazione che raggiunge 18.500 Pa grazie a un motore capace di girare a 40.000 giri al minuto. Narwal dichiara che l’architettura del flusso d’aria garantisce un incremento di efficienza del 30% rispetto ai modelli precedenti, rendendo il robot efficace nella raccolta di polvere incrostata, detriti fini e peli di animali. Il corpo del robot misura meno di 11 cm in altezza, permettendo di raggiungere lo spazio sotto divani e mobili bassi. Il sistema DualFlow integrato riduce l’aggrovigliamento dei peli nelle spazzole, problema comune per chi possiede animali domestici.

Per il lavaggio dei pavimenti, Narwal utilizza i moci Reuleaux brevettati che si differenziano dai tradizionali panni circolari. Il raggio di ciascun mocio è più ampio di 5 mm per lato, aumentando la superficie coperta durante il passaggio. La sovrapposizione centrale di 10 mm tra i due moci garantisce che non rimangano aree non pulite, problema tipico dei sistemi con panni rotondi. La pressione esercitata verso il pavimento è costante a 12 N per rimuovere macchie ostinate e residui secchi.

Il Freo Z10 Pro supera soglie fino a 4 cm di altezza e dispone di un sistema di evitamento ostacoli per muoversi tra giocattoli, ciotole per animali e altri oggetti tipicamente presenti nelle case. La base multifunzione pulisce e asciuga automaticamente i moci dopo ogni ciclo di pulizia, risolvendo il problema degli odori che si sviluppano quando i panni rimangono umidi.

Narwal si posiziona tra i primi cinque brand mondiali nel settore degli aspirapolvere robotizzati e dichiara di servire oltre 4 milioni di famiglie in 30 paesi. La promozione a 549 euro valida fino al 31 marzo punta a renderlo accessibile a chi cerca prestazioni elevate nel segmento medio-alto.

Narwal Freo Z10 a 429 euro: avanzato e accessibile

Il Freo Z10, proposto a 429 euro con uno sconto di 470 euro, porta tecnologie avanzate in una soluzione pratica per l’uso quotidiano. Questo modello è ideale per chi desidera pavimenti sempre puliti con il minimo impegno durante il cambio di stagione, senza impegnare budget importanti ma mantenendo caratteristiche distintive della gamma Narwal.

Le spazzole anti-groviglio DualFlow rimuovono efficacemente sporco e detriti riducendo al minimo la formazione di grovigli di capelli e peli. Questo problema comune nei robot aspirapolvere richiede normalmente frequenti interventi manuali per liberare le spazzole, riducendo l’autonomia operativa e richiedendo tempo prezioso. Il sistema DualFlow minimizza drasticamente questo inconveniente, estendendo gli intervalli tra le manutenzioni.

Il mocio EdgeReach, presente anche su questo modello più accessibile, estende il raggio d’azione permettendo di raggiungere angoli e bordi con precisione. Non è una caratteristica che si trova tipicamente in robot di questa fascia di prezzo, ma Narwal ha scelto di includerla anche sul modello più accessibile per garantire una pulizia completa delle superfici.

La combinazione di aspirazione efficace e lavaggio mirato rimuove sia sporco secco che liquidi, offrendo una pulizia completa. Il sistema è progettato per operare autonomamente con interventi minimi, liberando tempo prezioso durante il periodo primaverile quando le pulizie domestiche richiedono tipicamente maggiore attenzione per rimuovere i residui accumulati durante l’inverno.

Quale modello scegliere

La scelta tra i tre modelli dipende dalle priorità specifiche e dal budget disponibile. Flow a 799 euro rappresenta l’investimento per chi cerca il massimo delle prestazioni: aspirazione da 22.000 Pa, sistema FlowWash con acqua calda, Track Mop con pressione da 12N, navigazione intelligente e base tutto-in-uno completamente automatizzata. Il sistema CarpetFocus lo rende particolarmente indicato per case con tappeti estesi.

Lo Z10 Ultra a 549 euro offre un equilibrio eccellente tra prestazioni e prezzo. Con aspirazione da 18.000 Pa, doppi moci Reuleaux, doppie telecamere RGB per navigazione avanzata e mocio estensibile EdgeReach, rappresenta una soluzione completa per chi vuole tecnologia avanzata senza raggiungere il prezzo del modello top. Le doppie telecamere RGB costituiscono un vantaggio significativo in ambienti complessi con molti ostacoli.

Il Freo Z10 a 429 euro porta tecnologie distintive come le spazzole anti-groviglio DualFlow e il mocio EdgeReach in una configurazione più accessibile. Particolarmente indicato per chi ha animali domestici grazie alle spazzole anti-groviglio, o per chi cerca semplicemente una soluzione pratica e avanzata per la pulizia quotidiana senza impegnare budget importanti.

Dettagli delle offerte

Le promozioni sono attive su Amazon dal 3 al 16 marzo.

Utilizzando il codice SPRTUTTOTECH sul sito ufficiale Narwal, i nostri lettori possono ottenere un ulteriore sconto del 5% cumulabile con le offerte già attive. Questo sconto aggiuntivo permette di massimizzare il risparmio sui prezzi già fortemente ridotti.

Oltre ai tre modelli indicati, Narwal sconta anche altri quattro dispositivi, vale a dire Freo X10 Pro, V40 Station, Freo X Ultra e Freo S, anche in questo caso dal 3 al 16, su Amazon così come sullo store ufficiale. A seguire i link ai prodotti scontati.