Con l’arrivo della bella stagione tornano anche le tradizionali Offerte di Primavera di Amazon, una finestra promozionale sempre più utilizzata dai produttori di tecnologia per la casa. Il periodo coincide con quello delle pulizie di primavera e con l’inizio della stagione dei giardini, due ambiti in cui la robotica domestica sta guadagnando sempre più spazio.

Tra i marchi che partecipano all’iniziativa c’è ECOVACS, azienda specializzata in robot domestici per la pulizia di pavimenti, vetri e giardini. All’interno della promozione stagionale l’azienda propone sconti su diversi modelli delle linee DEEBOT, WINBOT e GOAT, con ribassi significativi rispetto ai prezzi di listino.

La campagna promozionale è valida dal 10 al 23 marzo 2026.

ECOVACS DEEBOT X11 OMNI Cyclone

Sul fronte dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, DEEBOT X11 OMNI Cyclone passa da 1.299 euro a 799 euro con uno sconto del 38%, un risparmio di 500 euro. Questo modello è la scelta ideale per chi possiede case molto grandi, ville su più piani o semplicemente vuole dimenticarsi completamente della pulizia dei pavimenti per settimane intere. La potenza di aspirazione è tra le più elevate sul mercato e lo rende perfetto per famiglie con animali domestici a pelo lungo come golden retriever, husky o gatti persiani, che perdono pelo costantemente. Integra la prima stazione al mondo completamente priva di sacchetto antipolvere che accumula sporco e polvere, con una tecnologia di ricarica rapida che recupera energia in soli 3 minuti durante le pause. Può coprire fino a 1.000 metri quadrati in un singolo ciclo, l’equivalente di un’intera villa, anche alla massima potenza. Il sistema di lavaggio esercita una pressione 16 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali con doppio panno, garantendo pavimenti perfettamente puliti. La stazione può funzionare per 48 giorni senza che dobbiate svuotarla manualmente, e lava il panno con acqua riscaldata a 75 gradi per eliminare batteri e cattivi odori.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

DEEBOT T80 OMNI passa da 1.099 euro a 499 euro con uno sconto del 55%, tagliando il prezzo di 600 euro. Si tratta della riduzione più aggressiva in termini percentuali tra i modelli di fascia alta. È la soluzione perfetta per famiglie con bambini piccoli che giocano per terra e animali domestici, grazie alla combinazione di aspirazione potentissima e un sistema brevettato che previene completamente l’aggrovigliamento di capelli lunghi e peli animali nelle spazzole. Se avete mai dovuto tagliare con le forbici capelli aggrovigliati nelle spazzole del vostro robot, capirete quanto sia preziosa questa funzione. Il sistema di lavaggio a rullo rotante pulisce i pavimenti con una pressione molto elevata, mentre la stazione gestisce automaticamente il lavaggio del panno con acqua calda regolabile e l’asciugatura con aria calda. Con un’altezza di soli 98 mm, riesce a passare sotto la maggior parte dei mobili, divani, letti e credenze. Il design compatto lo rende particolarmente adatto ad appartamenti con molti mobili bassi. Se vivete in un bilocale o trilocale arredato, questo modello naviga senza problemi anche negli spazi più stretti.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2

DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 scende da 899 euro a 399 euro, con uno sconto del 56% che vi fa risparmiare esattamente 500 euro. A questo prezzo, rappresenta probabilmente il miglior rapporto qualità-prezzo dell’intera gamma Ecovacs. L’intelligenza artificiale integrata riconosce automaticamente le macchie sul pavimento e regola la quantità d’acqua e la modalità di pulizia di conseguenza, una funzione preziosa per famiglie con bambini che rovesciano succhi, latte o cibo per terra quotidianamente. Il robot vede letteralmente le macchie e ci passa sopra più volte fino a rimuoverle completamente. La potenza di aspirazione è tra le più alte della categoria e gestisce facilmente briciole di biscotti, cereali della colazione, polvere fine e residui vari. Il sistema di lavaggio utilizza due piastre rotanti che coprono una superficie maggiore rispetto ai modelli con rullo singolo. La stazione tutto-in-uno gestisce dieci funzioni diverse in completa autonomia: svuota lo sporco, asciuga il panno con aria calda, ricarica automaticamente il detersivo quando finisce e lava il panno con acqua a 75 gradi per igienizzare. Con soli 81 mm di altezza, riesce a infilarsi anche sotto i mobili IKEA più bassi, pulendo zone che normalmente richiederebbero di spostare i mobili.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI

DEEBOT X9 PRO OMNI passa da 1.499 euro a 599 euro con una riduzione del 60%, lo sconto più importante della promozione con un risparmio di 900 euro. Questo è il robot perfetto per case miste con pavimenti in parquet, piastrelle e tappeti, grazie al sistema intelligente che solleva automaticamente il panno quando rileva superfici tessili, evitando di bagnarle. Il robot riconosce quando sale su un tappeto, solleva immediatamente il mocio e aumenta la potenza di aspirazione. Quando torna sui pavimenti duri, abbassa di nuovo il panno e riprende a lavare. La manutenzione è ridottissima: il vassoio che raccoglie l’acqua sporca richiede interventi solo ogni 5 mesi, rendendolo ideale per professionisti sempre in viaggio, manager con poco tempo libero o semplicemente per chi vuole dimenticarsi completamente della gestione del robot. Il rullo rotante lava i pavimenti mentre gira a velocità elevata, garantendo risultati professionali. È eccellente anche per chi ha uno o più animali domestici in casa grazie alla tecnologia brevettata che previene completamente l’aggrovigliamento di peli nelle spazzole. La stazione compatta gestisce automaticamente lavaggio con acqua calda e asciugatura del panno.

ECOVACS WINBOT W2S OMNI

La pulizia dei vetri diventa meno faticosa con i robot WINBOT. WINBOT W2S OMNI passa da 599 euro a 499 euro con uno sconto del 17%, risparmiando 100 euro. È la scelta perfetta per case moderne con grandi vetrate, appartamenti con verande completamente vetrate, uffici open space con pareti di vetro o loft con finestre dal pavimento al soffitto. Il robot pulisce i vetri in completa autonomia mentre voi fate altro. La tecnologia integrata abbassa automaticamente il panno rotante quando si avvicina ai bordi del vetro, garantendo una pulizia precisa fino a 1,1 cm dal telaio, senza lasciare aloni o striature sui bordi. La batteria integrata fornisce 110 minuti di autonomia continua, sufficienti per pulire tutte le finestre di un appartamento medio-grande senza interruzioni per ricarica. Il sistema di nebulizzazione spruzza acqua con pressione doppia rispetto ai modelli precedenti, migliorando notevolmente la qualità della pulizia. Include sei modalità di pulizia diverse per adattarsi a diversi livelli di sporco. Il sistema di sicurezza a 12 livelli include sensori multipli e una forza di aspirazione potentissima che mantiene il robot saldamente attaccato al vetro anche in caso di blackout. È particolarmente utile per chi soffre di vertigini, ha paura di sporgersi dalle finestre ai piani alti, soffre di problemi alla schiena che rendono difficile pulire vetri in alto, o semplicemente odia perdere tempo a pulire manualmente i vetri ogni fine settimana.

ECOVACS WINBOT MINI

WINBOT MINI scende da 299 euro a 199 euro con uno sconto del 33%, un risparmio di 100 euro. È il robot lavavetri più compatto di Ecovacs, con dimensioni ridotte del 30% in spessore e del 37% in volume rispetto ai modelli precedenti. Questo modello è pensato specificamente per appartamenti con finestre di dimensioni ridotte, monolocali, bilocali, balconi con vetri piccoli o finestre con inferriate e protezioni che rendono impossibile l’uso di robot più grandi. La tecnologia di nebulizzazione a ultrasuoni utilizza particelle d’acqua microscopiche per una pulizia profonda consumando meno acqua. Il sistema di navigazione intelligente pianifica autonomamente il percorso ottimale evitando di passare più volte sulle stesse zone. Include tre modalità di pulizia: rapida per una passata veloce, approfondita per vetri molto sporchi e mirata per macchie specifiche. L’aspirazione potente garantisce che il robot rimanga sempre saldamente attaccato al vetro. La protezione contro il blackout è particolarmente importante: in caso di interruzione di corrente, il robot rimane attaccato al vetro per oltre 30 minuti grazie a batterie di backup, dandovi tutto il tempo di recuperarlo in sicurezza. Il peso contenuto di 1,3 kg lo rende facilissimo da spostare da una finestra all’altra e da riporre in un armadio o sotto il letto quando non serve. È perfetto per chi ha poco spazio di archiviazione, vive in case piccole o semplicemente ha poche finestre da gestire e non vuole investire in un modello più costoso e ingombrante.

ECOVACS GOAT O1200 Care Kit

Per chi deve gestire il prato, GOAT O1200 Care Kit viene proposto con una promozione limitata dal 10 al 16 marzo, passando da 1.099 euro a 1.049 euro con uno sconto di 50 euro. Questo modello è ideale per ville con giardini medio-grandi, perfetto per terreni complessi con alberi da frutto, aiuole, statue, giochi per bambini, gazebo e altri ostacoli grazie al sistema di riconoscimento intelligente che impara a evitare oltre 200 tipi di oggetti diversi. Il rasaerba robot utilizza un sistema di navigazione satellitare estremamente preciso che si collega fino a 45 satelliti contemporaneamente, garantendo una precisione di posizionamento di 2 centimetri. Funziona perfettamente anche in zone d’ombra sotto gli alberi, dove i sistemi GPS tradizionali perdono il segnale, grazie a una stabilità aumentata del 130%. La tecnologia integrata garantisce falciatura precisa fino ai bordi del prato, senza lasciare strisce d’erba non tagliate lungo recinzioni e aiuole. Il processore potente riconosce e risponde rapidamente agli ostacoli, cambiando percorso in tempo reale. Gestisce superfici fino a 1.200 metri quadrati, l’equivalente di un campo da calcio regolamentare, naviga in percorsi stretti fino a 70 cm e supera pendenze fino al 45%, perfetto anche per giardini collinari, terreni con dislivelli importanti o proprietà in zone di campagna con terreno irregolare. L’altezza di taglio è regolabile da 3 a 8 cm tramite app. Il fatto di non richiedere fili perimetrali da interrare elimina completamente ore di installazione e lavoro manuale.

ECOVACS GOAT O600 RTK

GOAT O600 RTK passa da 649 euro a 599 euro con uno sconto di 50 euro, valido per tutta la durata della promozione. È la scelta perfetta per giardini residenziali di dimensioni medie, appartamenti con piccolo giardino privato condominiale, villette a schiera con 300-600 metri quadrati di prato, o case di campagna con terreno gestibile. Il sistema di navigazione satellitare elimina completamente la necessità di interrare fili perimetrali nel terreno, richiedendo solo 15 minuti per la configurazione iniziale tramite app. Riceve segnali da 45 satelliti con connessione quattro volte più veloce e stabilità superiore del 30% rispetto ai sistemi tradizionali. Il design compatto da 40 cm di larghezza permette di navigare in percorsi stretti fino a 70 cm, perfetto per passaggi laterali tra casa e recinzione. Gestisce superfici fino a 600 metri quadrati, supera pendenze del 45% e ostacoli fino a 3 cm di altezza come radici affioranti o piccole pietre. L’altezza di taglio è regolabile da 3 a 8 cm con incrementi di mezzo centimetro per adattarsi alle vostre preferenze estetiche. La potenza di taglio è superiore del 150% rispetto ai robot standard, gestendo anche erba alta e fitta. Il sistema di riconoscimento intelligente rileva oltre 200 tipi di ostacoli diversi, evitandoli automaticamente. L’editor di mappe tramite app permette di creare zone multiple con altezze di taglio diverse: per esempio, prato corto davanti casa e più alto nel giardino posteriore. La configurazione senza cavi lo rende accessibile anche a chi non ha mai usato tecnologia robotica o non vuole complicarsi la vita con installazioni complesse. A 599 euro rappresenta il punto di ingresso ideale per chi vuole automatizzare il taglio del prato senza investimenti importanti e senza rinunciare a tecnologie avanzate.

Le Spring Sales 2026 di Ecovacs rappresentano un’opportunità concreta per chi vuole automatizzare completamente la manutenzione della casa e del giardino senza compromessi sulla qualità. La promozione è valida dal 10 al 23 marzo 2026, con l’unica eccezione del GOAT O1200 Care Kit disponibile in offerta solo dal 10 al 16 marzo.

Visita subito lo store ufficiale ECOVACS su Amazon per acquistare il modello che preferisci e approfittare di questi sconti eccezionali.