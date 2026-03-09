Il tribunale regionale di Monaco di Baviera ha dato ragione a Samsung in una causa che potrebbe ridefinire cosa significhi davvero vendere un televisore come QLED. La sentenza, emessa il 23 febbraio 2026, stabilisce che alcuni modelli TCL commercializzati in Germania con la sigla QLED utilizzano quantità talmente ridotte di quantum dot da non produrre alcun miglioramento significativo nella resa cromatica. In pratica, quella Q davanti a LED è solo marketing.

La vicenda

La vicenda nasce nell’aprile 2025, quando Samsung decide di portare in tribunale la filiale tedesca di TCL accusandola di pubblicità ingannevole. Il motivo? I TV della serie QLED870 e altri modelli venivano venduti come QLED pur contenendo quantità minimali di materiali quantum dot, insufficienti a generare i benefici che i consumatori si aspettano da questa tecnologia. Il tribunale ha accolto le argomentazioni di Samsung, stabilendo che questa pratica viola la normativa tedesca sulla concorrenza sleale. Quando un consumatore vede scritto QLED su una scatola, si aspetta un certo livello di prestazioni legate alla tecnologia utilizzata. Se quella tecnologia c’è solo sulla carta ma non produce effetti reali, siamo di fronte a una pratica commerciale scorretta.

La tecnologia quantum dot funziona così: nanoparticelle migliaia di volte più piccole di un capello umano vengono integrate tra la retroilluminazione e il pannello del televisore. Quando vengono colpite dalla luce blu dei LED, queste particelle emettono luce rossa e verde con lunghezze d’onda molto precise, producendo colori più puri e saturi rispetto ai televisori LED tradizionali. Il risultato finale è una gamma cromatica più ampia, colori più vividi e una migliore resa in contenuti HDR.

Ma questo funziona solo se i quantum dot sono presenti in quantità sufficienti e strutturati correttamente. Secondo il tribunale tedesco, i modelli TCL contestati utilizzano quantum dot applicati su piastre di diffusione in quantità talmente ridotte da non produrre alcun effetto misurabile sulla riproduzione dei colori. Samsung ha portato prove documentali che hanno dimostrato questa inefficacia, e TCL non è riuscita a confutarle efficacemente.

La sentenza tedesca

La sentenza ha conseguenze concrete. TCL Deutschland non potrà più pubblicizzare o vendere in Germania non solo i modelli coinvolti nella causa, ma anche tutti gli altri prodotti che utilizzano la stessa tecnologia spacciandoli per QLED. I modelli specificamente citati includono QLED870, CM8B, C805, C655 e C69B, ma il divieto si estende a qualsiasi altro televisore con implementazione simile dei quantum dot. Non è nemmeno la prima volta che TCL perde una causa contro Samsung in Germania. L’anno scorso un tribunale aveva già stabilito che il marchio NXT Frame violava il trademark The Frame di Samsung, costringendo TCL a ritirare quella denominazione dal mercato europeo.

Ma la battaglia legale sui QLED veri o presunti tali non si combatte solo in Germania. Negli Stati Uniti sono in corso class action contro TCL in California e New York, dove i consumatori contestano pratiche di marketing simili. Anche Hisense, altro produttore cinese, è stata citata in giudizio negli Stati Uniti per questioni analoghe relative alla promozione dei propri televisori QLED. In Corea del Sud, Hansol Chemical, un’azienda che produce materiali per display quantum dot, ha presentato nel novembre 2024 un esposto alla Fair Trade Commission contro TCL, sostenendo che l’azienda pubblicizzava i propri modelli come QLED pur mancando dei materiali essenziali necessari per produrre veri pannelli quantum dot. Test condotti da enti di certificazione come SGS e Intertek su alcuni modelli TCL hanno rilevato l’assenza di indio e cadmio, materiali considerati fondamentali per la tecnologia quantum dot tradizionale.

Samsung, dal canto suo, non ha perso tempo a consolidare la propria posizione. Nel maggio 2025 ha ottenuto dal TÜV Rheinland, ente di certificazione tedesco, il bollino Real Quantum Dot Display per la propria gamma QLED. La certificazione verifica che i televisori Samsung rispettano lo standard IEC 62595-1-6, che definisce come devono essere applicati i quantum dot nei display. Il TÜV Rheinland ha analizzato lo spettro luminoso prodotto dai TV QLED Samsung, confermando una netta separazione tra rosso, verde e blu, marcatore inequivocabile della presenza effettiva di quantum dot funzionanti.

Il problema di fondo è che QLED non è uno standard certificato universalmente riconosciuto, ma un termine commerciale inventato da Samsung per distinguere i propri televisori LCD con quantum dot dagli OLED dei concorrenti. In assenza di una definizione tecnica vincolante, diversi produttori hanno iniziato a utilizzare la sigla QLED anche per televisori con implementazioni molto diverse della tecnologia quantum dot. Alcuni applicano quantum dot su pellicole dedicate tra retroilluminazione e pannello, altri li spargono su piastre di diffusione in quantità minime, altri ancora utilizzano soluzioni ibride. Il risultato finale varia enormemente in termini di prestazioni, ma tutti questi prodotti vengono venduti come QLED, creando confusione nei consumatori.

La sentenza tedesca potrebbe rappresentare un punto di svolta. Anche senza uno standard formale, il tribunale ha stabilito che le aspettative del pubblico contano. Se i consumatori associano la sigla QLED a prestazioni cromatiche nettamente superiori garantite dalla presenza fisica dei quantum dot, vendere televisori che non offrono questi miglioramenti con quella denominazione costituisce pratica commerciale scorretta. Questa interpretazione potrebbe influenzare altri procedimenti legali in corso negli Stati Uniti e in Corea del Sud, spingendo verso una maggiore trasparenza nel mercato dei televisori. La International Electrotechnical Commission ha già pubblicato il rapporto tecnico IEC 62595-1-6 che fissa criteri per la futura standardizzazione delle unità di conversione della luce basate su quantum dot. Non è ancora uno standard formale, ma potrebbe diventarlo nei prossimi anni.

I consumatori

Per i consumatori, la lezione è chiara: la sigla QLED sulla scatola non garantisce automaticamente che stiate comprando un televisore con vera tecnologia quantum dot funzionante. Fino a quando non esisterà uno standard certificato e vincolante, l’unico modo per essere sicuri sarà verificare se il prodotto ha ottenuto certificazioni indipendenti come quella del TÜV Rheinland, oppure affidarsi a recensioni tecniche approfondite che analizzano lo spettro luminoso e la gamma cromatica effettivamente prodotta dal pannello. La battaglia legale tra Samsung e i produttori cinesi continuerà probabilmente ancora per anni, ma intanto il tribunale di Monaco ha tracciato una linea: chiamare QLED un televisore che non ha quantum dot funzionanti è pubblicità ingannevole, punto.