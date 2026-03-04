Elgato ha contribuito più di chiunque altro a rendere popolari i macro pad tra gli streamer, gli aspiranti tali e chi passa molte ore alla scrivania. È naturale quindi che l’azienda continui a espandere la propria lineup, e il 2026 si apre con una novità importante per la gamma: lo Stream Deck Plus XL, una versione più grande dello già generoso Stream Deck XL, accompagnata da una serie di nuovi accessori audio pensati per migliorare il mixing durante le dirette e non solo.

Cosa cambia con lo Stream Deck Plus XL

Lo Stream Deck Plus XL non si limita ad aumentare il numero di pulsanti rispetto al modello XL standard, portandoli da 32 a 36 tasti personalizzabili, ma che la vera novità sta nell’introduzione di nuovi controlli: una touch strip e sei manopole (dial), tutti completamente configurabili con miriadi di comandi e controlli.

La presenza della touch strip è particolarmente interessante perché permette di ricevere feedback visivo in tempo reale mentre si effettuano regolazioni. Per chi gestisce dirette complesse, è il tipo di funzionalità che può fare la differenza nel monitorare che stia andando tutto per il meglio.

Il nuovo macro pad resta ovviamente adatto per le operazioni classiche come terminare rapidamente una live o attivare una transizione, ma Elgato sottolinea che, abbinato alla nuova interfaccia audio Wave XLR Pro, lo Stream Deck + XL può trasformarsi anche in uno strumento completo per il mixing audio.

I nuovi accessori audio della linea Wave

Insieme allo Stream Deck + XL, Elgato ha annunciato diversi prodotti audio. Il più interessante è il Wave XLR Pro, un’interfaccia audio che integra due ingressi XLR completamente indipendenti, ciascuno con 80 dB di gain pulito. Il dispositivo include anche multiple uscite cuffie e un effetto Maximizer integrato per mantenere un volume costante.

Per chi fa livestreaming, Elgato segnala la funzione di ducking per canale: quando si parla, il sistema abbassa automaticamente le altre sorgenti audio. È una di quelle automazioni che semplificano parecchio la gestione di una diretta.

XLR Dock MK. 2 per lo Stream Deck +

C’è poi l’XLR Dock MK. 2, un accessorio compatibile esclusivamente con lo Stream Deck + (il modello più piccolo con manopole, per intenderci). Questo dock permette di collegare dispositivi audio XLR professionali direttamente allo Stream Deck.

Il Dock aggiunge 80 dB di gain pulito, alimentazione phantom a 48V, effetti DSP integrati e supporto per VST Insert a bassa latenza. Tutto gestibile attraverso i pulsanti e le manopole dello Stream Deck stesso, senza dover passare da software esterni.

Prezzi e disponibilità

Lo Stream Deck + XL e l’XLR Dock MK. 2 sono disponibili per il preordine da oggi rispettivamente a 350 dollari e 130 dollari. Il Wave XLR Pro arriverà nel corso del secondo trimestre 2026 con un prezzo di 350 dollari.

La lineup include anche un nuovo microfono a condensatore, ideale per completare un setup di streaming, anche se Elgato non ha ancora comunicato tutti i dettagli a riguardo.